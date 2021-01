Saint-Élie-de-Caxton, un des villages préférés des Québécois, a-t-il été abandonné à son sort? Il y a à peine trois ans, la renommée de cette petite municipalité de la Mauricie dépassait les frontières du Québec.

«Le pays de Fred Pellerin» attirait jusqu'à 60 000 visiteurs annuellement et ne cessait d'étonner tant par sa vitalité économique, son tourisme effervescent et son boom démographique. Saint-Élie-de-Caxton était l'exemple à suivre.

En novembre 2017, l'élection d'un nouveau maire s'accompagne d'une dégringolade, tant au niveau des ressources humaines que du tourisme. La municipalité est secouée par une vingtaine de départs; employés, élus et bénévoles abandonnent le navire. Les touristes finissent par déserter le village.

De plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer le style de gestion du maire Robert Gauthier. «Il m'a demandé une chose illégale. Il m'a demandé d'excaver un cours d'eau. C'est illégal sans certificat d'autorisation. Il m'a demandé de signer une lettre comme quoi c'est moi qui allais être responsable s'il y avait des inondations le printemps suivant, et non la municipalité», relate l’ex-directeur aux travaux publics, Jean-François Marcouiller.

L’ex-directrice générale, Manon Shallow a aussi claqué la porte. «J’ai quitté en raison de Robert Gauthier. La façon qu’il est, la façon dont il se comporte, la façon dont il agit. J’ai quitté à cause de lui», commente la femme qui cumule plus de 20 ans dans le monde municipal.

Un conseiller démissionnaire décrit: «M. le maire Gauthier a un côté sombre et un côté givré. Il est un travailleur infatigable qui consacre temps et énergie pour arriver à ses fins. (...) Côté sombre, M. le maire est un personnage imbu de lui-même. De plus, pour lui, la gestion est une partie d'échecs où on utilise les pions selon la stratégie du moment.»

Le 24 novembre 2019, une pétition signée par près de 1000 personnes réclame l'intervention de Québec. À la tête de cette initiative, une citoyenne et bénévole, Nicole Garceau. «Je voyais le capital humain de Saint-Élie se détruire, des gens avec 12-13-14 ans d’expérience qui tout à coup démissionnait, je me suis dit, faut faire quelque chose!», raconte-t-elle.

En août de l'été suivant, la ministre des Affaires municipales Andrée Laforest se rend à Saint-Élie-de-Caxton pour rencontrer le maire Robert Gauthier et les élus toujours en place. Son diagnostic: il s'agit d'une mauvaise perception. La ministre n’a rencontré que le maire et les élus en place.

Encore aujourd’hui, les démissionnaires en gardent un goût amer. «Elle n’est pas venue nous voir les démissionnaires. Au moins un, pas nécessairement moi, mais au moins un», dit l’ex-directeur des travaux publics.

Hémorragie à l’Hôtel de Ville

En moins de deux ans, 13 employés, de la municipalité qui affiche 15 postes, abandonnent le navire, dont la majorité des départs sont des démissions en lien avec un climat de travail qualifié de toxique où à la suite de congés maladie.

«C’est trop toxique comme ambiance, toujours du négatif. Il me demandait n'importe quoi. S'en était désastreux!» précise Jean-François Marcouiller.

«On sentait dans l’ensemble des bureaux municipaux un stress. Tout le monde marchait sur des œufs», lance Anne-Claude Hébert-Moreau, ex-responsable de l'urbanisme.

«Les climats suspicieux, difficile, la non-confiance c'est épuisant. J'étais épuisée physiquement et mentalement», affirme Mme Shallow.

«L'élément déclencheur a été l'élection du nouveau maire en novembre 2017, soit il y a un an. Depuis ce temps, l'ambiance de travail est devenue de plus en plus tendue à la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton. (...) Le contremaître à la voirie n'est plus consulté pour des décisions concernant ses dépenses et ses employés. Il n'est plus convoqué aux réunions et n'a donc plus la reconnaissance de son poste de cadre», écrit Mario Samson, contremaître aux travaux publics qui a démissionné après un congé de maladie dans une lettre à la CNESST.

Selon la CSN, l'administration Gauthier aurait cumulé une douzaine de griefs depuis 2019, dont le tiers sont en lien avec du harcèlement au travail.

«On a les moyens de déposer des plaintes à la CNESST. Mais le processus est tellement long! On parle de délais qui s'échelonnent de un à deux ans avant que la cause soit entendue au tribunal», explique Mme Moreau, ancienne déléguée syndicale.

Un divorce et ses cicatrices

Depuis 2006, le conteur et son acolyte Jeannot Bournival, un autre artiste renommé de la Mauricie, étaient à la tête de la création des balades audioguidées, qui attiraient chaque année des milliers de touristes.

Le maire Gauthier aurait émis le souhait de rafraîchir le contenu artistique des balades. Or, le magistrat n’aurait pas respecté la seule condition émise par le duo de créateur, soit d’en faire la demande avant le 15 mai.

Finalement, ce ne serait qu'en octobre que l'administration Gauthier aurait recontacté les artistes, laissant à peine plus d'un mois pour préparer la nouvelle version des ballades d'hiver. C'est à ce moment que Fred Pellerin et Jeannot Bournival se retirent de l'équation.

Contrainte de se trouver une solution de rechange, la municipalité aurait tenté de créer un nouveau contenu, mais sans matériel original.

«Un moment donné je suis en France, et j'apprends qu'ils sont en train de construire un nouvel audioguide de Noël à partir de contenu de ma voix et d'anciennes capsules que j'ai faites, qu'ils vont extraire des clips, mettre des patentes musicales là-dedans. Se recréer une nouvelle affaire. Mais non! Ça, c'est du vol. Tu n'as pas le droit de faire ça selon le droit fédéral sur les droits d'auteurs», lance le conteur.

À l'automne 2019, l'annonce de la fin de la collaboration entre Fred Pellerin et la municipalité résonne aux quatre coins de la province. De son côté, le maire martèle encore aujourd’hui que c’est le conteur qui n’a pas voulu renouveler l’entente.

«C’est vrai que je n’ai pas voulu renouveler, mais pas pour rien, ajoute Fred Pellerin. Moi ma ligne c'est qu'il faut bâtir, mais sans ces instances municipales. En tout cas, moi je ne travaillerai plus jamais avec la municipalité, peu importe qui sera élu, jamais!»

La chute du tourisme est drastique, si bien qu'à l'été 2019, les ventes de billets pour les balades en carrioles et les audioguides ont chuté de 59%. Les retombées économiques du tourisme fondent aussi comme neige au soleil comme en témoignent les prévisions budgétaires de la municipalité.

Selon les données tirées dans l'infolettre d'octobre 2020 de la municipalité, 3725 visiteurs se sont présentés au bureau touristique l'été dernier. Saint-Élie-de-Caxton n'a visiblement pas su profiter de la ruée des touristes québécois, une migration grandement influencée par la pandémie.

Des instances efficaces?

Encore aujourd'hui, la ministre Laforest assure que tout a été fait pour aider la municipalité à se remettre dans le droit chemin. Elle dit avoir insisté pour la tenue d'élections partielles afin de pourvoir deux postes de conseillers.

«La personne qui a été nommée pour accompagner Saint-Élie c'est une personne de confiance. (...) S'il y a des points à améliorer dans le rapport que j'attends à la fin du mois, on va les améliorer, on va proposer qu'il y ait des améliorations», affirme-t-elle.

Elle insiste, les citoyens peuvent dénoncer en tout temps une situation problématique.

Ce qui a été fait:

- La Commission municipale du Québec et le Commissaire à l'Intégrité ont conclu que le village est bien géré.

- La ministre a nommé un accompagnateur issu de la direction régionale du ministère des Affaires municipales. Son rapport est attendu à la fin janvier.

-Des élections partielles ont permis l’élection de deux nouveaux conseillers.

Perte de confiance

Dans les rues de Saint-Élie-de-Caxton, le malaise est perceptible. À la question «Est-ce que ça va bien dans la municipalité?» un citoyen répond: «Il y a une grosse perte. Ça, c’est officiel. Avec le maire qu’on a, ce n’est pas évident».

Une femme ajoute: «On se dit qu’il y a des élections et on espère un vent de changement positif».

Un sentiment partagé par Fred Pellerin. «On n’a pu d’outil. Il n’y a rien à faire. On baigne dans cette eau noire-là. On appelle à l’aide et personne ne vient nous aider.»

Cette perte de confiance n'est pas à négliger selon Rémy Trudel, ex-ministre péquiste, notamment au ministère des Affaires municipales, et maintenant professeur en administration publique à l'ENAP.

«Il y a une inquiétude manifeste, des signaux de différentes ampleurs, de différentes valeurs. On ne parle pas d'illégalité, mais parfois, c'est aussi grave sinon plus grave qu'il y ait bris de confiance», explique-t-il.

«Dans le monde municipal, il y a encore un pas à franchir sur la confiance, les citoyens envers les instances chargées de surveiller. Est-ce que les citoyens ont l'impression qu'ils peuvent obtenir justice?» ajoute M. Trudel.

De l’expérience et des conflits

Robert Gauthier est originaire de Saint-Tite, une autre municipalité de la Mauricie réputée pour son populaire Festival western. Il réside à Saint-Élie-de-Caxton depuis une quinzaine d'années.

Il a fait carrière au sein de bon nombre de ministères du gouvernement du Québec, notamment à titre de cadre.

Un ex-collègue relate avoir vécu une expérience fort désagréable alors que M. Gauthier était directeur de l'Immigration économique.

«Je l'ai cité dans ma lettre de départ. Le climat a changé drastiquement quand il est arrivé en 2005 au ministère de l'Immigration. (...) Des proches de Robert Gauthier étaient placés dans certains postes. Des mandats étaient retirés à certaines personnes. En l'espace de peu de mois, la qualité du travail professionnel a décru de façon gigantesque. C’était un immense jeu d’échecs», dit-il.

Robert Gauthier a remporté le scrutin avec 54% des voix en novembre 2017. Selon de nombreuses sources, son arrivée en poste aurait marqué un changement d'ambiance drastique à l'intérieur même de l'hôtel de ville.