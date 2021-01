Il y a l’heure actuelle une soixantaine de différents vaccins contre la COVID-19 qui sont en préparation dans le monde et c’est à Laval, majoritairement, que l’on teste leur efficacité.

Le laboratoire Nexelis est en mesure de faire ces analyses grâce à des échantillons de sang qui proviennent de partout dans le monde.

Et pour Luc Gagnon, sommité mondiale dans l’univers de la vaccination, les nouvelles plutôt encourageantes.

«C'est très prometteur. On reçoit des échantillons des différentes phases cliniques, et à ce jour, ce qu'on voit, on a de très bons résultats, de très bonnes productions d'anticorps», indique celui qui est vice-président Sciences et vaccins chez Nexelis.

Les résultats sont si bons dans certains cas que les doses doivent être diluées à plusieurs reprises.

«Il y a des vaccins qui sont excessivement forts. Juste vous dire, on a des vaccins qu'on doit diluer des dizaines de milliers de fois pour avoir le bon résultat», dit-il.

Concrètement, cela signifie «que la quantité d'anticorps qui circulent au niveau de ces sujets-là» est très prometteuse.

Peu d’inquiétude pour les variants

À ce stade-ci, l’arrivée de nouveaux variants du virus n’est pas la source principale d’inquiétude. On craint plutôt une pénurie d’approvisionnement.

«Ce qu'on voit, c'est que la problématique va être au niveau de production pour pouvoir courir l'entièreté de la population mondiale. On peut compter facilement un an avant qu'on puisse avoir suffisamment de vaccins pour à tout le moins couvrir plus que 50% de la population», explique M. Gagnon.

Et même s’il juge possible que les variants réussissent éventuellement à contourner le vaccin, les manufacturiers s’affairent déjà à contrer le problème.

«Ils sont déjà en train de discuter pour des phases deux et trois de vaccins, dont des nouvelles versions de ces vaccins-là améliorées qui pourraient couvrir d'autres variants, qui pourraient avoir une réponse croisée avec d'autres composantes du virus, de manière justement à éviter d'avoir un variant qui pourrait prendre le dessus», précise Luc Gagnon.

D’ailleurs, analyser l’efficacité des vaccins contre les nouveaux variants est l’un des mandats confiés à Nexelis.

Mais la réussite de la campagne de vaccination dépend avant tout des stocks disponibles.

«Si la persistance ne demeure pas, les gens où il y a des variants qui circulent, on risque de se retrouver avec des épisodes de contamination et des foyers de contamination à certains endroits», explique Benoit Bouche, président et chef de la direction de Nexelis.

Il faut donc être vigilant et suivre l’évolution du virus partout dans le monde pour éviter le pire, conclut-il.