Legault peut forcer la quarantaine des voyageurs, s’il le souhaite

François Legault met de la pression sur Justin Trudeau, mais lui aussi pourrait imposer une quarantaine à l’hôtel pour les voyageurs, en vertu de la Loi sur la santé publique.

Selon le constitutionnaliste Anthony Beauséjour, le Québec peut forcer l’isolement de personnes à des fins sanitaires, tant qu’il ne tente pas de « bloquer ou retarder l’accès au territoire canadien ».

Il faudrait toutefois que Québec modifie la loi s’il veut faire payer les frais d’hébergement aux touristes et cette manœuvre pourrait être jugée inconstitutionnelle, mais Me Beauséjour estime que c’est jouable.

Le gouvernement caquiste demande avec insistance à Ottawa d’interdire les voyages non essentiels, ou d’assujettir les voyageurs qui arrivent au pays à une quarantaine dans une chambre d’hôtel, à leurs frais. On craint par-dessus tout une éclosion d’un variant du coronavirus.

La semaine dernière, M. Legault a menacé d’agir : « On est en train d’envisager [...] de mettre nous-mêmes des mesures aux aéroports du Québec », a-t-il dit.

Arruda ne sait pas

Depuis, toutefois, silence radio. Mardi, le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, disait ne pas savoir si la Loi sur la santé publique du Québec lui permettait d’agir, et qu’il lui faudrait consulter des avocats.

Le Journal a fait l’exercice. Selon Me Beauséjour, coordonnateur à la recherche de l’Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et les indépendances nationales (IRAI), le gouvernement du Québec aurait « potentiellement un argumentaire assez simple et solide à avancer » pour forcer l’isolement des voyageurs dans des hôtels.

La question juridique : la quarantaine est de compétence fédérale, tout comme le contrôle des frontières. Le fédéral « limite l’entrée » au pays, et le provincial, dans le cas d’une maladie infectieuse, peut « limiter le mouvement ».

Pas de certitude

Bien entendu, il n’y a pas de certitude, ajoute l’avocat, et la mesure pourrait être jugée inconstitutionnelle. Mais il existe des précédents.

« On retrouve d’ailleurs un parallèle parfait avec la crise du SRAS, en 2003. Le fédéral avait alors appliqué la loi sur la quarantaine, tout comme l’Ontario avait ordonné une quarantaine pour les mêmes personnes visées par les règlements d’Ottawa », indique-t-il.

Ce n’est pas le seul embrouillamini entre les deux gouvernements sur l’application de la quarantaine.

Le gouvernement Legault dit que la Sûreté du Québec ne peut pas donner de constats d’infraction aux voyageurs qui ignorent la quarantaine, alors que l’Agence de santé du Canada a indiqué le contraire au Devoir.

— Avec Vincent Larin, Agence QMI