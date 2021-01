L’Internet au cœur du processus migratoire

Plusieurs éléments sont pris en considération lorsqu’un migrant décide de quitter son pays en quête d’une vie meilleure, et l’Internet semble avoir un rôle décisif dans ce choix, a indiqué une récente étude de l’Université McGill.

Selon cette recherche publiée le 14 décembre dernier dans la revue «Population and Development Review», les pays ayant un pourcentage élevé d’utilisateurs d’Internet auront tendance à avoir plus de citoyens qui seraient disposés à émigrer.

Et sur le plan individuel, l’influence du réseau informatique se ferait plus ressentir chez les femmes et les personnes ayant un faible niveau de scolarité.

«Non seulement l’Internet nous donne accès à plus d’information, mais il nous permet aussi, grâce aux médias sociaux, de nous comparer facilement avec d’autres personnes vivant dans d’autres pays — souvent plus riches», a affirmé jeudi, par communiqué, Luca Maria Pesando, coauteur de l’étude et professeur adjoint au Département de sociologie et au Centre de recherche sur la dynamique des populations de l’Université McGill.

En se concentrant sur les motifs de migration, les chercheurs de l’Université McGill, de l’Université d’Oxford, de l’Université de Calabre et de l’Université Bocconi en Italie ont également pu remarquer qu’Internet avait eu un rôle déterminant aussi bien chez les migrants politiques qu’économiques.

Ainsi, si les migrants économiques considèrent l’accès à l’information comme l’indication d’un avenir prometteur dans le pays de destination, ce même argument est mis en avant par les demandeurs d’asile et les réfugiés, selon des données recueillies au centre d’immigration Sant’Anna en Italie.

«La révolution numérique déclenchée par l’avènement de l’Internet a transformé nos sociétés, nos économies et nos modes de vie. La migration ne fait pas exception», a conclu M. Pesando d’après ces recherches menées dans près de 160 pays.