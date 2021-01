Moins du tiers des entreprises familiales ont un plan formel de transition vers la génération suivante

Trois entreprises familiales québécoises sur cinq souhaitent passer le flambeau à la génération qui suit, mais à peine 27 % d’entre elles disposent d’un plan formel pour orchestrer une transition adéquate.

C’est ce que révèle une enquête statistique de Familles en affaires – HEC Montréal, dont les résultats ont été dévoilés jeudi.

L’organisation ayant notamment pour mission d’accompagner les entreprises familiales dans leur processus de relève s’est intéressée à 443 compagnies de toutes tailles, qu’elle présente comme des «piliers essentiels de l’économie» du Québec.

«En matière de succession, la majorité des entreprises familiales néglige l’accompagnement lié à la gestion, à la culture ou aux aspects humains. En cette période d’incertitude et de distanciation, les entreprises gagneraient à investir dans les aspects relationnels de la relève», a dit Annie Veilleux, directrice, Familles en affaires – HEC Montréal, par communiqué.

Si 27 % des entreprises familiales sont dotées d’un plan formel de transition vers la génération suivante, 30 % s'appuient pour leur part sur un plan informel.

Les deux tiers des entreprises du Québec sont familiales, ce qui en dit long sur leur poids dans l’économie.

«Grâce aux résultats de cette enquête statistique; ainsi qu’à l’avis et aux conseils d’experts d’ici reconnus, nous avons enfin de l’information significative et représentative des défis et des besoins de la diversité des familles en affaires à travers le Québec», a dit Luis Cisneros, directeur académique du Pôle entrepreneuriat, repreneuriat et familles en affaires.

Parmi les chiffres dévoilés jeudi, on apprend que 97 % des entreprises familiales sondées ont un directeur général membre de la famille. En plus des enjeux liés à la parité, à la succession, à la gouvernance et aux nouvelles générations, il y a bien entendu la COVID-19 qui s’est ajoutée dans le portrait.

Ainsi, 44,2 % des entreprises familiales ont dû s’adapter pour fournir des biens et des services en ces temps de pandémie. En avril dernier, au plus fort de la première vague, 70 % des dirigeants d’entreprises familiales étaient confiants, et même très confiants, en ce qui a trait à la pérennité de leur entreprise.

«Plusieurs études ont déjà confirmé que les entreprises familiales survivent mieux aux crises en raison, en autre, de leur résilience», a-t-on indiqué.

Une entreprise familiale sur deux a par ailleurs mis en place des moyens pour développer sa capacité de recherche et de développement depuis le début de la crise sanitaire et 34,8 % des entreprises ont pu compter sur un membre de la famille qui ne travaillait pas dans l’entreprise pour relever les défis inhérents à la dernière année.

La santé mentale a pris beaucoup d’ampleur parmi les enjeux des entreprises familiales, comme dans les autres sphères de la société. Ainsi, 11,1 % des dirigeants affirmaient en avril 2020 ne pas avoir une très bonne santé mentale. Avant l’arrivée du virus qui a chamboulé nos vies, c’était 10 % moins. Près de 10 % ont de plus indiqué ne pas avoir une bonne santé physique.