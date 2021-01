Peu de respect de la vitesse sur les chantiers hivernaux

Ce n’est pas parce que c’est l’hiver qu’il n’y a pas de chantiers sur nos routes, et c’est notamment le cas sur le pont Saint-François à Sherbrooke, où les travailleurs ont constaté que la limite de 30 kilomètres-heure a du mal à être respectée par les automobilistes.

Les automobilistes roulent vite sur le pont Saint-François, beaucoup plus que la limite clairement affichée de 30 km/h.

Et ces voitures passent très près des travailleurs.

«Il y a des panneaux de signalisation qui ont été ajoutés, mais ce n’est pas tout le monde qui respecte les règles, a ainsi mentionné le surintendant du chantier. Normalement on met des murets de béton, mais ici l’espace ne le permet pas. Et on n’a pas encore eu de grosse bordée de neige qui rétrécirait encore plus l’espace. Si le trafic pouvait ralentir, c’est sûr que ça aiderait. Au moins les policiers sont présents, on les voit chaque jour.»

En effet, la présence policière est accrue sur le chantier et plusieurs automobilistes se sont fait prendre en défaut jeudi matin. Et il ne faut pas oublier que le montant des amendes est doublé sur les chantiers.

«C’est pour la sécurité des travailleurs. Nous sommes présents et on va faire respecter la limite de vitesse réduite», a averti le porte-parole du Service de police de Sherbrooke, Martin Carrier.

Les policiers seront présents jusqu’à la fin du chantier prévue le 26 février.