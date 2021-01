Procès de Michel Venne: la plaignante avait une peur panique de le dénoncer

Si la présumée victime de l’ancien journaliste et éditorialiste du Devoir Michel Venne n’a pas porté plainte en 2008, au lendemain des agressions qu’elle dit avoir subies, c’est qu’elle craignait que la parole d’un directeur général soit plus importante que celle d’une simple stagiaire.

• À lire aussi: Procès de Michel Venne: la plaignante continue de défendre sa position

• À lire aussi: Procès de Michel Venne: la crédibilité de la plaignante attaquée

• À lire aussi: Procès de Michel Venne: la présumée victime «troublée et choquée»

C’est, du moins, ce qu’a décodé un ancien collègue de la jeune femme, dont l’identité est protégée par une ordonnance de la cour, lorsqu’il a entendu ses verbalisations.

Une révélation qui survient moins de 24 heures après les gestes reprochés à Venne qui se seraient produits à Québec dans le cadre de l’événement de l’École d’été.

Questionné par le poursuivant, Me Michel Bérubé, sur l’attitude de la plaignante avant le mois d’août 2008, le témoin, Stéphane Champreux, a expliqué qu’il s’agissait d’une jeune femme «enjouée, joviale et sympathique» qui était «très heureuse» d’être stagiaire pour l’Institut du Nouveau Monde.

Toutefois, au lendemain de la supposée agression, où Venne aurait mis une main sur sa hanche et sur ses parties intimes près de l’hôtel où elle logeait, le «changement d’attitude» pour le témoin a été flagrant.

Peur panique

«Elle était prostrée, elle avait un visage et un regard vides... Il y avait, chez elle, une forme de peur panique. Ma première réaction a été de lui conseiller d'en parler et de le signaler, mais elle ne voulait pas. Elle se sentait impuissante et elle avait peur», a-t-il ajouté.

Même son de cloche du côté de la mère de la jeune femme qui a reçu les confidences de sa fille en 2008.

«Je l’ai eu au téléphone. Je m’attendais à ce qu’elle soit contente de son passage à Québec mais, tout de suite, elle m’a dit que Michel Venne ne s’était pas bien comporté avec elle. Elle était complètement démoralisée, dégoûtée et désillusionnée.

«Ça m’a mise en état de choc», a mentionné la mère de famille.

Culpabilité

«Je suis tombée en mode panique. Je n’imaginais pas entraîner ma fille dans un procès... Il était directeur général et ma fille commençait sa vie... Aujourd’hui, je me reproche d’avoir repoussé ça, mais, vous savez, ma génération encaissait et celle de ma fille dénonce», a ajouté la dame de 64 ans.

Jeudi, en fin de journée, les protagonistes au procès se sont entendus pour que soit finalement déposée en preuve la conversation que la présumée victime a eue avec l’ancienne ministre de la Condition féminine Lise Payette, et le poursuivant a déclaré sa preuve close.

Lundi, le procès doit se poursuivre devant le juge Stéphane Poulin et ce sera au tour des avocats de Venne, Me Nicholas St-Jacques et Me Lida Sara Nouraie, de faire entendre leur défense.