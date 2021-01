Un stationnement étagé plutôt que la destruction de l’hôtel de ville de Sept-Îles?

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (CISSS) se donne encore quelques semaines pour décider si l’acquisition du terrain de l’hôtel de ville de Sept-Îles sera le scénario retenu pour son projet d’agrandissement de l’hôpital, la construction d’un stationnement à trois étages étant sérieusement étudiée.

Peu importe les débats entourant l’avenir de l’hôtel de ville de Sept-Îles, le CISSS va de l’avant avec son projet d’agrandissement de 100 millions de dollars.

Les travaux de construction d’une nouvelle urgence dans un stationnement débuteront en 2023 pour se terminer 2 ans et demi plus tard.

«Il reste une décision à prendre», a cependant indiqué le directeur des services techniques, de l’hôtellerie et de la logistique du CISSS, Danny Gagnon.

Le principal élément inconnu du projet est l’endroit où seront aménagées les 200 places de stationnement supplémentaires dont le CISSS affirme avoir besoin.

Au cours des derniers mois, la solution privilégiée était la construction d’un stationnement sur le terrain actuellement occupé par l’hôtel de ville de Sept-Îles. Mais une autre option fait l’objet d’une analyse, celle de la construction d’un stationnement à trois étages à côté du CHSLD.

«On est en analyse très très serrée. Le stationnement multi-étage représente certains avantages aussi. On va prendre une décision en fonction de l’usager dans ce dossier», a précisé Danny Gagnon.

Le CISSS prendra une décision sur la solution retenue d’ici la fin février. Mais pour ne pas retarder le projet d’agrandissement de l’hôpital, le terrain de l’hôtel de ville de Sept-Îles doit être libéré en 2024.

La Ville de Sept-Îles disposerait de seulement trois ans pour élaborer un projet d’un nouvel hôtel de ville et procéder à sa construction.

Et cette contrainte fait l’objet des pourparlers entre les parties.

«Quand on négocie avec l’hôpital, nous on dit : “si vous achetez, on va se construire un nouvel hôtel de ville, mais on ne déménagera pas 2 fois”. Il y a des délais. Le dossier devient complexe», a fait savoir le directeur général de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam.

La Ville a déjà amorcé des démarches en vue de la construction d’un nouvel hôtel de ville.