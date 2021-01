Une drôle d’orgie: la première des Beaux malaises 2.0 a réuni plusieurs humoristes

Martin Matte réservait une surprise de taille au public mercredi en réunissant Louis-José Houde, François Bellefeuille, Katherine Levac et Mike Ward pour clôturer le premier épisode des Beaux malaises 2.0. Une scène décalée tournée en secret l’automne dernier, révèle le réalisateur Robin Aubert.

Frappée d’un embargo par TVA au visionnement de presse en début de semaine, la séquence montrait les cinq humoristes, flanqués d’une casquette, d’une paire de lunettes et d’une moustache pour passer incognito, échanger les présentations d’usage avant d’amorcer une partie de jambes en l’air organisée par Sacha, la nouvelle conquête de Martin jouée par Laurence Lebœuf. Le tout, sur l’air d’une chanson de Pierre Lapointe et Random Recipe judicieusement intitulée La sexualité.

Lors d’une table ronde virtuelle tenue lundi, Martin Matte a décrit ce tournage comme « un moment de pure folie ».

En entrevue téléphonique au Journal, Robin Aubert parle d’une séquence spéciale à tourner. « Il y avait quand même un peu de nervosité en début de journée, parce que c’est toute une brochette d’artistes. Mais somme toute, ça s’est bien passé. C’était drôle », indique le cinéaste.

La scène devait initialement être tournée dans un sous-sol de bungalow, mais quand Robin Aubert a visité un building « un peu louche » du Vieux-Montréal, les plans ont changé.

« Le décor m’a permis d’aller un peu plus loin dans l’absurde, déclare le réalisateur et ancien complice des Chick’n Swell, un groupe qui affectionnait particulièrement ce type d’humour. C’est un endroit très inspirant pour tourner. On sent la texture des murs, les escaliers... L’humour, c’est précis. On peut se tromper. Mais c’est le fun de prendre des risques en apportant une touche d’ambiance. »

Atmosphère «bon enfant»

Prenant la relève de Francis Leclerc, Robin Aubert a beaucoup aimé son expérience aux commandes des Beaux malaises, qui reprend l’antenne de TVA après une pause de quatre ans. Malgré une pandémie de COVID-19 qui alourdit les tournages de séries de fiction, le réalisateur des Affamés qualifie l’atmosphère de travail « bon enfant ».

« Ça s’est bien passé. C’était tellement positif. On était tous contents d’aller travailler le matin. »

Le plaisir avec lequel cette suite semble avoir été conçue est contagieux puisque les critiques élogieuses abondent depuis quelques jours.

« Je suis surtout content pour l’équipe, remarque humblement Robin Aubert. Tout le monde a travaillé fort. Je suis content pour Martin Matte. Sa job, c’est de faire rire les gens, les toucher. Quand t’as un scénario béton et des acteurs béton, ça rend la tâche du réalisateur beaucoup plus facile. »