Cri du cœur pour voir son frère mourant avant son décès

Une lettre à fendre le cœur d’un père de famille de Sainte-Julie afin que sa fille de quatre ans puisse visiter son petit frère mourant a ému le ministre de la Santé qui devrait permettre un assouplissement des règles pour des raisons humanitaires.

Dans une lettre bouleversante partagée maintes fois sur les réseaux sociaux, Étienne Potvin-Albert s’adresse à sa fille, qu’il surnomme «Petit papillon», pour lui expliquer pourquoi elle ne peut pas voir son petit frère, qu’il appelle «Petit lion».

Une journée seulement après être arrivé à la maison à sa naissance, le bambin a dû retourner à l’hôpital pour un grave problème de santé nécessitant une greffe de foie. Depuis, sa sœur n’a pu le voir que deux fois en neuf mois, en raison de la pandémie et des consignes sanitaires.

Incompréhension

«On m’avait recommandé que tu sois présente à l’hôpital lors de visites au même titre que les autres membres de la famille. Le deuil commence avant le jour de la mort [...], les jeunes enfants comme toi n’ont pas encore toutes les capacités nécessaires pour comprendre ce qu’est la mort. Avoir accès à la présence physique de ton petit frère malade permettrait de concrétiser la chose, de constater la réalité, mais également de favoriser le développement de ta perception et le vécu de ton deuil», peut-on lire dans la lettre.

La famille doit effectivement se préparer au décès de «Petit lion», parce que la greffe n’est malheureusement plus possible à cause du stade trop avancé de la maladie.

«J'ai dû chercher les mots pour t'expliquer que ton frère allait mourir, mon papillon. Que son cœur allait cesser de battre, ses poumons cesser de respirer, ses yeux cesser de regarder...», a-t-il également écrit.

Des refus

Malgré les nombreuses démarches, les parents du bambin se sont butés aux refus répétitifs de l’Hôpital Sainte-Justine.

Au fait de cette triste histoire, le ministre de la Santé a demandé au CHU de Sainte-Justine de trouver le moyen de réunir la famille. Christian Dubé a été très touché par la lettre de monsieur Potvin-Albert.

«Devant cette situation déchirante, il a demandé aux équipes du CHU Sainte-Justine de trouver une voie de passage afin que la fillette puisse visiter son petit frère durant ces temps difficiles. Malgré qu’il demeure excessivement important de garder en place les mesures sanitaires dans nos établissements de santé, nous devons faire preuve d’humanité, surtout pour nos tout-petits», indique sa porte-parole, Marjaurie Côté-Boileau.

Un dénouement

Malgré l’aval du bureau du ministre, la famille se trouvait toujours dans l’incertitude en fin de journée jeudi. Joint par Le Journal, le père attendait un retour de l’hôpital. Il a avoué être ému par les réactions obtenues à la suite de la publication de son histoire. Très prudent dans ses commentaires, il espère que le litige se règlera dans les prochaines heures.

«Nous sommes heureux de l'évolution et gardons espoir que les solutions à venir permettront à ma fille de mieux connaître son frère», a mentionné Étienne Potvin-Albert.