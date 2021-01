Deux bourses pour des étudiantes autochtones en mémoire de Joyce Echaquan

Deux nouvelles bourses de 36 000 $ chacune seront remises à des étudiantes autochtones à la maitrise et honoreront la mémoire de Joyce Echaquan, cette femme atikamekw dont le décès en septembre dernier dans des conditions tragiques a créé une onde de choc au Québec.

Une bourse sera attribuée par la Chaire de recherche du Canada sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones et le Réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones DIALOG.

L’autre proviendra du bureau du scientifique en chef du Québec et des Fonds de recherche du Québec.

Cette initiative est aussi portée par les professeures Suzy Basile de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et par Carole Lévesque de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), en collaboration avec la famille de Joyce Echaquan.

Les bourses de 36 000 $ sur deux ans seront attribuées par concours à des étudiantes autochtones à la maitrise et fréquentant l’UQAT et l’INRS.

«Leurs travaux de recherche devront cibler l’appel à l’action et à l’engagement contenu dans le Principe de Joyce, tel que présenté en novembre dernier par le Conseil des Atikamekw de Manawan et le Conseil de la Nation atikamekw», a-t-on précisé vendredi, par communiqué.

Le Principe de Joyce «est une déclaration, un appel à l’action et à l’engagement lancé auprès des gouvernements afin que cesse une situation intolérable et inacceptable», peut-on lire dans le mémoire déposé en novembre dernier par le Conseil des Atikamekw de Manawan et le Conseil de la Nation atikamekw auprès d’Ottawa et de Québec.

«À la suite des démarches réalisées en accord avec la famille, la création de cette bourse nous apparaît comme une façon de mettre en lumière les enjeux et les défis rencontrés par les femmes autochtones, en plus de contribuer à la formation en recherche d’étudiantes autochtones», a dit Suzy Basile.

«Le Réseau DIALOG s’associe aujourd’hui à la Chaire de recherche du Canada sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones afin d’offrir une bourse à une femme autochtone en l’honneur de madame Joyce Echaquan, dont le décès prématuré en septembre 2020 a plongé le Québec tout entier dans le désarroi et la torpeur», a ajouté Mme Lévesque.

Les candidatures sont acceptées jusqu’au 30 juin prochain.

Rappelons que les propos racistes dont a été victime Joyce Echaquan avant son décès ont entraîné le renvoi de plusieurs personnes, dont le PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, Daniel Castonguay, en décembre dernier.