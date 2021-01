[EN DIRECT] Les derniers développements sur la COVID-19

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plusieurs mois.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 5H30

PLANÉTAIRE

Cas: 101 517 663

Morts: 2 192 399

Rétablis: 56 117 793

ÉTATS-UNIS

Cas: 25 766 740

Morts: 433 195

CANADA

Ontario: 262 463 cas (6014 décès)

Québec: 258 698 cas (9667 décès)

Alberta: 122 821 cas (1606 décès)

Colombie-Britannique: 66 265 cas (1184 décès)

Manitoba: 29 128 cas (821 décès)

Saskatchewan: 23 038 cas (285 décès)

Nouvelle-Écosse: 1576 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1202 cas (16 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 404 cas (4 décès)

Nunavut: 283 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 110 cas

Yukon: 70 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 31 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 766 103 cas (19 664 décès)

NOUVELLES

5h23 | Vaccins: le Royaume-Uni s'est hissé au premier rang grâce à son «agilité»

Le Royaume-Uni a réussi à se hisser au premier rang sur le front de la vaccination en se montrant «agile et coopératif» pour attirer les fabricants, a estimé vendredi l'ancienne responsable de la «taskforce» vaccins britannique Kate Bingham.

Pays le plus durement touché par la pandémie en Europe avec plus de 100 000 morts, le Royaume-Uni s'est concentré dès le printemps dernier sur la vaccination, à la fois pour passer des commandes massives de vaccins avant même qu'ils n'aient prouvé leur efficacité - 367 millions de doses au total - et soutenir la recherche et la fabrication.

5h01 | Malgré la COVID, la Norvège n'a pas connu de surmortalité en 2020

La Norvège, généralement considérée comme un modèle de réussite pour sa gestion de la crise sanitaire, n'a pas connu de surmortalité en 2020 contrairement à de nombreux pays, a révélé vendredi un démographe norvégien.

4h33 | Trois semaines à l'hôtel: la longue et onéreuse quarantaine hongkongaise

Bienvenue à Hong Kong: sa cuisine, ses gratte-ciel et sa quarantaine parmi les plus longues au monde... Recluse trois semaines, Lee Jung-soo a tué l'ennui en nourrissant les réseaux sociaux et en jouant de la guitare à sa peluche.

4h14 | L'UE veut publier vendredi le contrat signé avec AstraZeneca

L'UE veut publier ce vendredi le contrat de précommandes de vaccins anti-COVID signé avec le laboratoire britannique AstraZeneca, sous pression après avoir annoncé d'importants retards de livraisons, a annoncé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

4h13 | L'Allemagne s'attend à une approbation avec «restrictions» du vaccin AstraZeneca

L'Allemagne s'attend à ce que le vaccin produit par AstraZeneca soit approuvé vendredi par l'Union européenne mais avec des «restrictions», a affirmé le ministre de la Santé allemand.

3h44 | Le vaccin Pfizer/BioNTech pas lié à des décès post-vaccination

Le vaccin Pfizer/BioNTech contre la COVID-19 n'a pas de lien avec les décès post-vaccination signalés, et ne présente aucun nouvel effet secondaire, a annoncé vendredi l'Agence européenne des médicaments (EMA).

3h11 | La Chine a exporté l'an dernier quelque 220 milliards de masques chirurgicaux

La Chine a exporté l'an dernier quelque 220 milliards de masques chirurgicaux, a indiqué vendredi le ministère du Commerce, dans un contexte de forte demande à l'étranger de produits médicaux contre l'épidémie.

Ce chiffre spectaculaire correspond à 40 masques par être humain vivant en dehors de la Chine.

2h10 | Les experts de l'OMS enfin sur le terrain à Wuhan

Les experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont enfin entamé vendredi à Wuhan (centre de la Chine) leur enquête de terrain sur l'origine du coronavirus, qui doit les mener notamment sur des sites sensibles.

Sortis jeudi de 14 jours de quarantaine, les membres de l'équipe ont discuté dans la matinée avec des scientifiques chinois avant de quitter leur hôtel pour se rendre dans un hôpital de cette ville où l'épidémie a débuté fin 2019.

AFP

0h46 | Mexique: des arnaqueurs aux vaccins exploitent la détresse des malades

Au plus fort de la pandémie au Mexique, des escrocs capables entre autres de vendre de faux vaccins, profitent activement de la détresse occasionnée par le Covid-19 pour s'enrichir sur le dos des malades.

«Ils vendent des masques, du gel antibactérien et même, plus alarmant encore, des tests Covid ou des vaccins pour combattre le virus», autant de produits de qualité douteuse ou qui ne seront jamais livrés, explique à l'AFP Sandra Garcia, un officier de la cyberpolice de Mexico.