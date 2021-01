François Legault a prononcé le mot «référendum» en réponse à une question d’un journaliste, jeudi, lors de son point de presse. Il n’en fallait pas plus pour soulever les passions des analystes de «La Joute»!

Questionné au sujet des frictions avec Ottawa durant cette pandémie et de l’autonomie du Québec notamment dans les dossiers du contrôle des frontières et de la vaccination – qui sont de juridiction fédérale, M. Legault a répondu qu’il ne croyait pas possible d’organiser un référendum gagnant pour le camp du «Oui».

«Il n’y a jamais rien de parfait, mais il faut voir l’alternative. Est-ce que les Québécois sont prêts à voter “Oui” dans un référendum demain matin? Je pense que d’avoir un parti et un gouvernement qui essaient de rendre le Québec plus autonome, de s’assurer qu’on peut avoir plus de décisions prises au Québec, je pense que c’est la meilleure alternative», a-t-il déclaré.

Cette réponse a fortement fait réagir Mathieu Bock-Côté, qui a vu en François Legault non pas un «souverainiste converti au fédéralisme», mais plutôt un «souverainiste refoulé».

«François Legault, quelque part au milieu des années 2000, se dit qu’il est pour l’indépendance, mais qu’elle ne se fera pas, alors il change de stratégie pour que le Québec avance. [...] Il n’en demeure pas moins que ses convictions profondes, elles, ne semblent pas altérées», observe-t-il.

«Sa réponse, ce n’est pas “je suis contre”. C’est “les Québécois ne sont pas rendus là”», ajoute-t-il.

L’analyse du chroniqueur a fait bondir de son siège Marc-André Leclerc.

«On est en pandémie, il y a des gens qui perdent leur emploi, et toi Mathieu, tu penses que c’est le temps de parler du référendum, s’est-il exclamé. On n’a pas besoin de parler du référendum 30 secondes et quart!»

Même l’ancienne députée du Bloc québécois Caroline St-Hilaire ne partageait pas l’optimisme exprimé par son collègue Mathieu Bock-Côté.

«Je trouve qu’il s’accroche à pas grand-chose, a-t-elle lancé. Comme premier ministre, il a toujours dit qu’il était nationaliste et autonomiste. Il sera toujours là pour défendre le Québec.»

Mais de là à s’aventurer à organiser un référendum, «je ne pense pas qu’il va aller jusque-là», analyse-t-elle.

Voyez le débat dans son intégralité dans la vidéo ci-dessus.