Grand Montréal : près de 20 M$ pour aider les groupes communautaires à acheter leurs locaux

Alors que plusieurs organismes communautaires du Grand Montréal ont de la difficulté à trouver des locaux adéquats et abordables, une nouvelle initiative met 18,6 millions $ à leur disposition pour les aider à devenir propriétaires.

«C’est vrai que la situation est problématique à Montréal depuis plusieurs années», a indiqué Yves Bellavance, coordonnateur de la Coalition montréalaise des Tables de quartier. Il a expliqué que les groupes communautaires peinent à trouver des locaux convenables ou bien situés, à un prix accessible, ce qui crée beaucoup d’anxiété.

«Il y a une part du budget qui est consacré de plus en plus à ce loyer au détriment du travail qui est fait à la mission même de l’organisme, a relaté M. Bellavance. On ne veut pas que les subventions qui arrivent aux organismes soient consacrées aux loyers plutôt qu’à ce qui arrive sur le terrain.»

L’Initiative immobilière communautaire du Grand Montréal, pilotée par Centraide du Grand Montréal et la Coalition montréalaise des Tables de quartier, est réalisée grâce à la contribution d’une quinzaine de partenaires philanthropiques, financiers, communautaires et municipaux.

L’argent sera distribué sous forme de prêts plutôt que de subventions.