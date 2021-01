Islamophobie: le CCIQ s’en prend aux «calculs politiques» de Legault

C’est à cause de ses «calculs politiques» que François Legault ne reconnaît pas formellement l’existence de «l’islamophobie» et du «racisme systémique» au Québec, a regretté le Centre culturel islamique de Québec (CCIQ) au début des commémorations du quatrième anniversaire de l’attentat de la Grande Mosquée.

C’est ce que Boufeldja Benabdallah, porte-parole du CCIQ, a mentionné vendredi en fin de matinée, lors d’un point de presse.

Selon ce dernier, le premier ministre Legault «est dans le déni» quand il n’admet pas la notion d’islamophobie. «Plus on hésite dans des décisions sociétales importantes plus le mal est fort, a laissé tomber M. Benabdallah. Nous lui tendons la main pour qu’il reconnaisse que le racisme systémique et qu’islamophobie existent et qu’on doit en débattre. On doit vider ça et passer à autre chose.»

«Ce drame est islamophobe»

Jeudi, Ottawa a officiellement décrété le 29 janvier comme Journée nationale de commémoration de l’attentat à la mosquée du Québec et d’action contre l’islamophobie. «Le fédéral a déjà bougé et nous lui sommes reconnaissants. C’est une étape dans la guérison des gens, s’est félicité Boufeldja Benabdallah. Nous souhaitons que le gouvernement provincial emboîte le pas et qu’il reconnaisse que ce drame (de la Grande Mosquée) est islamophobe. Plus islamophobe que ça tu meurs.»

Jeudi, en point de presse, François Legault a soutenu «qu’il y a des personnes racistes, au Québec, il y a des personnes qui sont intolérantes, c'est inacceptable». Cela dit, le premier ministre a souvent répété qu’il n’y a pas de courant islamophobe au Québec. M. Legault refuse également de parler de «racisme systémique» dans la province.

Vendredi soir, à partir de 18h, une cérémonie officielle marquera le quatrième anniversaire de la tragédie. Régis Labeaume et le ministre libéral fédéral, Jean-Yves Duclos, y prendront la parole. Le premier ministre Legault s’adressera aux participants par l’intermédiaire d’un enregistrement vidéo.