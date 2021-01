«J’ai vraiment l’impression de réaliser un rêve!» - Véronic DiCaire

Elle a fait la première partie de Céline Dion au Centre Bell, à Montréal. Elle a chanté à l’Olympia de Paris. Elle a ému Alain Delon dans une émission spéciale animée par Michel Drucker. Et pourtant, toujours aussi humble, Véronic DiCaire dit réaliser un rêve avec sa nouvelle émission, «Drôles de Véronic».

Véronic DiCaire marie ses talents d’imitatrice à ceux de comédienne et de chanteuse dans sa nouvelle émission, «Drôles de Véronic», présentée à TVA. «Plus jeune, j’écoutais “Samedi de rire” et “Samedi P.M.”; j’étais une grande fan de Pauline Martin, d’Yvon Deschamps et des personnages. J’écoutais aussi des shows américains comme “The Carol Burnett Show” et “Saturday Night Live”. Avec “Drôles de Véronic”, nous avons la chance d’exploiter différentes situations dans tout un spectre de genres et de styles. C’est extraordinaire! J’ai vraiment l’impression de réaliser un rêve!»

Cette émission à sketchs humoristiques «punchés» est diffusée chaque mercredi soir. «Il y a des parodies d’émissions, explique Véronic. Nous avons d’ailleurs fait un petit clin d’œil à la COVID-19 dans le sketch de “Chambres en ville”, mais c’est un des seuls qui y fait allusion. Des gens déménagent à la campagne pour passer leur confinement ensemble; ça se nomme “Chambres en campagne”. Il y a aussi des imitations où je me suis permis de me déguiser un peu plus, chose que je ne fais pas dans mon spectacle.»

Une émission avec Véronic DiCaire ne serait pas complète sans musique! «Il y aura des virgules musicales, c’est-à-dire que nous avons intégré des imitations après des sketchs. Marc-Olivier Valiquette, le réalisateur, a vraiment fait un beau travail. C’est comme un petit clip d’une minute trente d’imitation en noir et blanc où c’est vraiment moi, sans déguisement, comme si j’étais sur scène, en spectacle. C’est drôle, ça va dans tous les sens: je passe de Martine Chevrier à Marjo, Charlotte Cardin, Cher et Cœur de pirate. Nous avons aussi composé une chanson, mais je ne vous dévoile pas le punch parce que c’est trop important! Je suis très contente de ces petits volets musicaux; ces petites virgules musicales permettent une pause entre les sketchs pour ensuite reprendre avec une autre couche d’humour!»

Comme à l’école

Pour l’épauler dans les différents segments humoristiques de cette nouveauté, Véronic sera accompagnée de Josée Deschênes, Éric Bernier, Fabiola Aladin, Catherine Chabot, Gabrielle Côté, Joanie Guérin, Sharon Ibgui, Anglesh Major et Benoit Mauffette. D’autres complices surprises se joindront aussi à la distribution.

«Je suis entourée d’une belle gang de comédiens. À force de jouer, je réalise que ce n’est pas si loin de l’imitation. Imiter exige plus de technique. Je dois penser à l’aspect vocal, à plein de choses, mais pour ce qui est du jeu, comme je n’ai pas tant d’expérience devant la caméra, j’aime croire naïvement que je sais jouer! (rires) Je ne me pose pas trop de questions et je plonge à 200 milles à l’heure! Je suis privilégiée dans ce projet. Josée Deschênes est une actrice incroyable, mais aussi une comédienne d’humour que j’aime beaucoup. Éric Bernier également, quelle sommité! Être entourée de gens avec tant de métier est un privilège. Je dis toujours que je fais des master classes quand je joue. Je suis à l’école! (rires)»

Qui imitera-t-elle?

Véronic et ses complices prendront plaisir, toujours sans méchanceté, à imiter, caricaturer, reproduire et chanter dans des sketchs. Rosalie Vaillancourt, Louise Latraverse, Nanette Workman, Céline Dion, Michèle Richard, Louise Sigouin, Melania Trump, entre autres, seront caricaturées par Véronic.

«Il s’agit d’une émission à sketchs accessible à tous. Chacun va trouver son compte ou son degré d’humour. Nous avons un sketch avec une agente d’immeuble vulgaire, pleine de gros clichés, qui pourrait peut-être vous mettre mal à l’aise, mais il y a un message, un sous-texte. C’est la force des textes de Marie-Andrée Labbé (autrice de la série “Trop”, NDLR). On voit d’abord le sketch et les personnages, mais il y a toujours une intention derrière, ce qui rend le numéro plus percutant. Je tripe beaucoup à jouer les textes de Marie-Andrée et de Virginie Fortin. Ce sont deux autrices extraordinaires!»

La majorité des textes ont été écrits par Marie-Andrée Labbé, avec la complicité de Virginie Fortin et Odrée Rousseau. «Il y a des personnages dont je suis fière, dont Lise, une survivaliste. Elle possède sa chaîne YouTube, SurvivaLISE, afin d’expliquer aux gens comment survivre à des catastrophes terroristes comme le verglas! Elle mélange un peu tout... (rires) Je me disais: “Mon dieu, comment je vais jouer Lise?” À force de travailler, je suis très heureuse et fière du résultat. Lise va peut-être même devenir un personnage récurrent!»

La COVID-19 a précipité les choses

Pandémie oblige, plusieurs artistes ont dû se réinventer durant les derniers mois. Véronic en a profité pour plonger dans cette nouvelle aventure. «L’année passée, Denis Dubois, vice-président aux contenus originaux chez Québecor, voulait produire une émission avec moi, relate Véronic. J’adorais l’idée, mais je désirais prendre mon temps; j’avais une tournée en Europe à terminer... Mais la COVID-19 a précipité les choses: ma tournée a été annulée. Le timing étant parfait dans son imperfection, nous avons conçu l’émission l’été dernier avec la productrice, Josée Fortier (“SNL Québec”), et Marie-Andrée Labbé.»

Le tournage en pandémie comporte toutefois son lot d’épreuves. «C’est un défi en soi, tout le monde le dit. Mais il faut prendre les précautions nécessaires parce que nous aimons notre métier et nous sommes privilégiés de travailler, contrairement à plusieurs artistes, malheureusement. Donc, s’il faut mettre nos masques, nos visières et garder une distance de deux mètres, ce petit effort en vaut la peine!»