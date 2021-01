La belle-fille de Kamala Harris signe avec une agence de mannequin

Le style vestimentaire et le look de la belle-fille de la vice-présidente américaine Kamala Harris suscitent un vif engouement depuis l’inauguration présidentielle de la semaine dernière à Washington.

Ella Emhoff, 22 ans, vient en effet de signer un contrat avec la prestigieuse agence IGM Models, rapporte CNN.

La jeune femme aux cheveux bouclés, qui s’amuse avec la mode sur son compte Instagram, fera partie de la même agence que les tops Karlie Kloss et Gisele Bündchen ainsi que la populaire chanteuse Selena Gomez.

Ella Emhoff est la fille de Douglas Emhoff qui s’est marié à Kamala Harris en 2014. Elle et son frère Cole Emhoff appellent affectueusement leur belle-mère Kamala, Momala.

La future mannequin étudie les beaux-arts et le textile à la prestigieuse Parsons School of Design de New York.