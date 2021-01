Le maire de Mont-Tremblant menacé de poursuite par des regroupements policiers

Le maire de Mont-Tremblant, Luc Brisebois, et la mairesse de Lac Tremblant-Nord, Kim Meyer, ont été mis en demeure par deux regroupements de policiers en raison de propos tenus dans une série d'entrevues récentes, lors desquelles ils ont notamment affirmé avoir déjà subi de «l’intimidation» de la part de policiers.

Lors d’une série d’entrevues accordées à Radio-Canada et à la CBC mercredi, le maire Brisebois a évoqué une «situation insoutenable» dans la municipalité, expliquant qu’il y avait de «l’intimidation qui s’est faite au niveau des élus». Celui-ci a même affirmé à la chaîne RDI que la «situation était urgente» et qu’il y avait une «inquiétude au niveau de la capacité d’assurer la sécurité de la population».

La mise en demeure, lancée conjointement par la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec (FPMQ) et la Fraternité des policiers de la ville de Mont-Tremblant (FPMTT), vise une rétraction publique du maire ainsi que l’expression d’excuses «auprès des médias concernés», sous peine de poursuite.

«Par vos propos, vous portez atteinte à l’honneur, à la réputation, et à la dignité des policiers et policières de Mont-Tremblant de façon illicite et intentionnelle. Nous vous rappelons qu’il s’agit de vos salariés qui dédient leurs journées à assurer la protection des citoyens de la Ville de Mont-Tremblant», ont répondu les avocats des deux regroupements policiers.

Ceux-ci répondent au cas par cas aux allégations du maire et de la mairesse.

La journée même de ces entrevues, le 27 janvier, le maire Brisebois a demandé à la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault d’abolir le service de police municipal pour le remplacer par la Sûreté du Québec (SQ).

Il avait déjà fait cette demande en décembre 2019. L’objectif était alors de faire des économies de 2 M$.