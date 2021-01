«Les beaux malaises 2.0»: «C’est un personnage qui m’a vraiment marquée» - Émilie Bierre

Même si Émilie Bierre avait joué dans d’autres productions avant, c’est son rôle de Florence dans «Les beaux malaises» qui l’a rendue célèbre. La comédienne était bien heureuse de renouer avec son personnage dans la version 2.0 de la comédie, qui est de retour à la télé.

Aujourd’hui âgée de 16 ans, Émilie Bierre était donc encore une enfant quand elle a commencé à jouer dans «Les beaux malaises» en 2014. La série a pris fin en 2017. Pour la comédienne, retrouver son personnage de Florence, la fille de Martin et Julie (Martin Matte et Julie Le Breton), dans «Les beaux malaises 2.0», a été un pur bonheur.

«C’est un personnage qui m’a vraiment marquée par son attitude. Florence a toujours eu beaucoup de tact et elle n’est pas gênée de dire ce qu’elle pense. On a tourné dans la même maison. Il y avait une petite nostalgie de renouer avec ce plateau, parce que c’est une série qui a été tellement appréciée. J’ai hâte de voir comment les gens vont réagir à la nouvelle saison.»

Émilie était aussi heureuse de retrouver ses parents fictifs. «C’est tellement plaisant de tourner avec Martin et Julie. Il y a quelque chose de très naturel qui s’établit. On formait un quatuor vraiment fort, avec Édouard Tremblay-Grenier, qui joue mon petit frère, mais qui est plus vieux que moi dans la vie. (Le comédien succède à Charles William Ross dans le rôle de Léo, NLDR.) Il y a plein de belles scènes de famille. C’était le fun de faire ça avec eux, parce qu’on dirait qu’on oubliait qu’on était en train de jouer et on s’abandonnait dans les folies de nos textes. C’était très touchant, et ça m’a fait quelque chose de retrouver les parents séparés. J’ai trouvé ça intéressant de traverser cette période-là avec mon personnage. On va voir comment ça va affecter les deux jeunes moralement, et quel genre de conflits ça va engendrer dans la famille.»

Un beau cadeau de Noël

Le 26 décembre, Émilie Bierre a remporté le prix de la meilleure actrice dans un rôle principal pour le film «Les nôtres», de Jeanne Leblanc, au Bridges International Film Festival en Grèce. «Le prix représente beaucoup à mes yeux, parce que “Les nôtres” a été le plateau le plus doux que j’ai connu. C’est un sujet qui est très lourd, mais ç’a été fait avec plein d’amour. Quand est venu le temps de sortir le film, le 12 mars, on était en route vers Québec pour en faire la promotion lorsque toutes les mesures sanitaires et le début du confinement ont été annoncés. Le film n’a pas eu la vie qu’il aurait pu avoir. Ça m’a fait un peu de peine, mais quand je vois qu’il continue de voyager et qu’on reçoit de beaux mots, ça me touche. Le film a remporté plein de prix. J’étais contente pour l’équipe. Je suis restée très proche de Jeanne Leblanc et de Marianne Farley, qui joue ma mère, et on n’en revient pas de la vie que le film a pu avoir malgré les circonstances.»

Un an d’amour

Par ailleurs, Émilie Bierre est en couple avec Justin Morissette depuis un peu plus d’un an. «On est très heureux. Tous les deux, nous aimons beaucoup créer. Justin est dans une famille dont les parents baignent dans le milieu artistique depuis très longtemps. C’est le fun d’être avec quelqu’un qui est créatif et intéressé par le milieu artistique.»

Son beau-père, Louis Morissette, incarne d’ailleurs son père dans le film «Le guide de la famille parfaite», de Ricardo Trogi, qui sortira en juin. «C’est là qu’on a appris à se connaître, et ç’a été une belle expérience. On est dans une comédie sur la famille et l’anxiété de performance. Ça parle d’une ado qui traverse une période difficile d’un père qui tente de bien faire en l’encourageant — mais qui met un peu de pression sur elle —, d’une famille recomposée... J’ai hâte que le film sorte. Je pense qu’il sera très rassembleur.»

On la verra aussi au printemps dans la troisième et dernière saison de Jenny, à UnisTV.

Ambassadrice des Beaux 4h

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Émilie Bierre fait partie des ambassadeurs des Beaux 4h au profit de la Fondation Martin-Matte, aux côtés notamment de Marianne Fortier et de Patrice Robitaille. Pour cette sixième édition de l’événement, les gens sont invités à pratiquer une activité extérieure seuls ou en bulle familiale pour un cumulatif de 4 heures pendant le mois de février. Il y a des prix à gagner.