Malaise après des propos partisans de Legault aux côtés d’Arruda

L’opposition déplore la présence du directeur national de la santé publique aux côtés du premier ministre, alors que François Legault énumérait des pans de son programme électoral qu’il espère concrétiser d’ici la fin du mandat.

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, dit avoir trouvé «franchement malaisant» de voir le scientifique assis aux côtés du chef de la Coalition Avenir Québec alors que ce dernier abordait le sujet du caucus de la rentrée parlementaire de son parti.

«À nouveau le gouvernement profite d'une tribune exceptionnelle, celle des points de presse sur la pandémie, pour faire de la politique, faire des annonces partisanes, faire sa promotion», a-t-il déploré.

Il a réitéré sa demande au gouvernement de séparer les points de presse de la santé publique de ceux tenus pour exprimer des opinions politiques.

Après des mois à dénoncer ce qui est perçu comme un mélange des genres par le gouvernement Legault, entre la politique partisane et la gestion de crise, l’évènement de jeudi est «un point culminant», a affirmé le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

«Ce n’est pas à l’avantage de la gestion de crise, ça nuit à la lutte à la pandémie, a-t-il expliqué. La communication en temps de pandémie, c’est une des armes les plus efficaces. On a besoin de communications scientifiques claires, distinctes de la communication partisane pour que quand on parle de lutte à la pandémie, tout le monde sache que ce ne sont pas des intérêts partisans qui sont en jeux, mais les intérêts communs de tous.»

Le porte-parole du cabinet du premier ministre n’avait toujours pas répondu aux questions de l’Agence QMI à ce sujet au moment d’écrire ces lignes.