Québec solidaire aimerait convertir les autos à essence en voitures électriques

Québec solidaire veut qu’une industrie de la conversion d’automobiles à essence vers l’électricité s’implante au Québec, et demande au gouvernement Legault d’être plus ambitieux dans le développement de la filière du lithium au Québec.

«L’idée, c’est qu’au lieu d’importer de voitures électriques qui doivent être construites, c’est de faire du “rétrofit” et de transformer son véhicule à combustion», affirme la députée Ruba Ghazal, porte-parole en matière d’énergie et d’environnement pour QS.

La technologie en est à ses balbutiements, mais elle pourrait se développer plus rapidement avec la contribution des universités et d’Hydro-Québec, soutient Mme Ghazal. Déjà une entreprise québécoise, Écotune à Varenne, offre ce service pour les camionnettes de flottes en véhicules électriques.

«Cette technologie n’est pas prête pour toutes les voitures, mais il y a une opportunité. Québec doit appuyer la recherche et développement», souligne Mme Ghazal.

Elle estime que les avantages de transformer le parc automobile plutôt que d’acheter de véhicules neufs permettraient de faire économiser le consommateur, et de prendre le virage de l’électrification plus rapidement.

Ce n’est pas la seule demande que le parti de gauche fait au gouvernement Legault. Elle estime qu’avec la ruée vers le lithium et les autres minerais essentiels à l’assemblage d’une batterie, comme le cobalt et le nickel, nécessite une mise à jour de la loi sur les mines.

«Présentement, on donne le contrôle de nos ressources à une entreprise comme Pallinghurst qui est dans les paradis fiscaux », dénonce-t-elle. Elle souhaite que le Québec ait plus de contrôle sur ce secteur.

Mais avant d’extraire plus de ressources naturelles du sol, le parti propose surtout d’appuyer l’industrie du recyclage des batteries lithium-ion. «Tout ce qui existe en ce moment, c’est à petite échelle, embryonnaire. Et le gouvernement ne nous parle que des mines. Il faut réglementer pour que ce soit obligatoire de recycler des batteries», dit Mme Ghazal.

Le recyclage des batteries sera essentiell pour «réduire les impacts environnementaux de la filière électrique», dit-elle. «On ne veut pas avoir une dépendance au lithium comme on a une dépendance aux énergies fossiles», indique-t-elle.