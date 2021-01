Réforme souhaitée dans l’industrie aérienne: il faut placer le voyageur à l’avant-plan

Je tiens d’emblée à souhaiter la bienvenue au nouveau ministre des Transports, M. Omar Alghabra, dans ces fonctions, qui ne seront pas dénuées de défis reliés à l’impact de la pandémie sur l’industrie aérienne et du voyage.

Le consommateur pris en otage

Bien avant la pandémie et la crise aérienne qui en découle, alors que l’industrie aérienne était à son apogée avec des ventes et des bénéfices records, plusieurs situations ont démontré que le profit à court terme primait sur le service offert aux consommateurs qui, trop souvent, se trouvent pris en otage à la suite de décisions opérationnelles.

Vol en retard a d’ailleurs soulevé à maintes reprises à titre d’expert devant la Chambre des communes que la nouvelle Charte des voyageurs avantageait et protégeait davantage les transporteurs que les consommateurs.

La crise actuelle est sans précédent et affecte grandement l’industrie aérienne et touristique. Elle a inévitablement mis en exergue les lacunes du régime de protection en place, des processus, des mesures de contrôle et des organismes responsables de son bon fonctionnement.

Qu’en sera-t-il maintenant, alors qu’on coupe les coûts, les effectifs, et qu’on s’apprête à fusionner deux transporteurs, ce qui aura pour effet de diminuer la saine compétition de marché, déjà restreinte au Canada en plus d’augmenter plusieurs facteurs de risques ?

Le gouvernement et l’Office des transports du Canada (OTC) ont tardé à prendre des mesures pour protéger les consommateurs.

Très tôt en début de crise, la Commission européenne et le département des transports américain ont statué que les transporteurs devaient rembourser les consommateurs pour les portions de vols inutilisées. Non seulement cela n’a pas été le cas au Canada, mais l’OTC a même encouragé les consommateurs à se contenter des crédits pour voyage futur, en mentionnant qu’ils devaient respecter les règles tarifaires en place.

Et ce n’est pas seulement une question monétaire; les voyageurs s’attendent à un certain niveau de service, et je ne parle pas ici d’un repas 5 services à bord, mais simplement de pouvoir parler à quelqu’un lorsqu’ils ont une problématique et de se faire rembourser lorsque les services ne sont pas rendus.

Malheureusement, trop souvent, certains transporteurs canadiens ont failli à leur devoir dans les deux cas.

Plus on attend, plus les consommateurs sont perdants, mais aussi tous les autres acteurs de la chaîne. Cette situation qui perdure met une pression indue sur les agences et agents de voyages, les assureurs ainsi que les émetteurs de cartes de crédit, qui ne devraient pas avoir à payer les frais du manque de lignes directrices claires et de l’incapacité des lignes aériennes à répondre à leur engagement. Cela ne peut que miner la confiance des voyageurs en leur système canadien en vue de la reprise.

Un plan d’aide attendu

Les nouvelles mesures annoncées par le premier ministre Justin Trudeau ce vendredi 29 janvier, soit de suspendre les vols vers les Caraïbes et le Mexique entre 31 janvier et le 30 avril ainsi que l’ajout d’un deuxième test a l’aéroport aura un effet dissuasif sur les voyages non essentiels. Bien que cela réponde aux préoccupations reliées aux nouvelles variantes du virus, nous attendons toujours un plan d’aide spécifique à l’industrie qui se meurt de plus en plus chaque jour, ainsi qu’une décision fédérale sur l’obligation des transporteurs à rembourser leurs clients, surtout suite à la vague d’annulations que causeront ces nouvelles mesures.

Nous devons trouver des solutions durables pour permettre à l’industrie de se relever et de prévoir ce type de crise dans le futur et éviter de se retrouver dans la même situation.

Un fonds de prévoyance pourrait être créé à l’échelle du Canada pour solidifier les assises de cette industrie qui reste, malgré tout, un poumon économique au Canada.

