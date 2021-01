Séquestration et agression sexuelle: sentence plus clémente demandée

Parce que «les facteurs systémiques» ont eu une «incidence» sur la vie d’un homme d’origine autochtone trouvé coupable de séquestration et d’agression sexuelle, la Couronne et la défense ont suggéré au tribunal d’imposer une peine moins sévère.

• À lire aussi: Sept-Îles: coupable de séquestration et d'agression sexuelle

En novembre 2015, Joey Napish, 33 ans, s’est retrouvé dans un appartement de Limoilou avec un ami. Ce jour-là, les deux hommes ont communiqué avec une jeune femme qui devait passer au logement pour y prendre des cigarettes.

La soirée a toutefois mal tourné et la jeune femme a été conduite par Napish dans la salle de lavage où il a détaché le pantalon de la dame pour le baisser jusqu’au bas de ses fesses.

En panique, la victime s’est alors débattue et elle a réussi à se sauver par la fenêtre lorsque l’ami de l’accusé est entré dans la pièce.

Facteurs explicatifs

Hier, dans le cadre des observations sur la peine, la poursuivante, Me Andréanne Sirois, a souligné à la juge Rachel Gagnon qu’un accusé «non autochtone» serait passible, pour les mêmes gestes, d’une peine de 9 mois d’incarcération.

«Toutefois, nous comprenons que les facteurs systémiques ont eu une incidence sur la vie de monsieur. Sa toxicomanie, qui a débuté en bas âge, atténue sa culpabilité morale. Le tribunal peut réduire la peine, mais ne pas imposer d’emprisonnement serait nier ce que la victime a vécu», a-t-elle mentionné en demandant au tribunal d’imposer une peine de six mois d’emprisonnement.

A contrario, l’avocat de la défense, Me Yves Savard, a rappelé à la présidente du tribunal que depuis les gestes survenus en 2015, son client avait effectué une «belle reprise en main» et que, désormais, l’alcool et la drogue ne faisaient plus partie de la vie de ce dernier.

Il suggère donc qu’une condamnation avec sursis soit imposée, assortie de travaux communautaires.

La juge rendra sa décision en avril.