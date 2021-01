Une communauté s’unit pour offrir un quadriporteur à l’un des siens

Atteint de dystrophie musculaire, Régis Grenier a eu toute une surprise au cours des derniers jours de la part de ses concitoyens.

M. Grenier, un des personnages les plus connus de la Ville de Chandler, en Gaspésie, a reçu en cadeau un quadriporteur, gracieuseté des gens qui l’entourent et qui tiennent à lui.

Dans les derniers jours, des citoyens ont remarqué que l’homme se déplaçait en marchette puisque son triporteur était brisé.

Sabrina Cormier, son amie Marie-Pier Lemieux et son conjoint Christopher Lemieux connaissent Régis Lemieux depuis toujours.

«C’est un monsieur que, quand je vais au centre d’achat, à chaque fois que j’y allais, il me parlait souvent», nous dit Sabrina.

«Vraiment une légende. Il va partout. On sait c’est qui Régis, c’est un petit village. Alors, le gars qui se promène en triporteur, on sait c’est qui tout de suite», ajoute Christopher.

Apprenant que M.Grenier se déplaçait en marchette pour ses activités, l’idée a donc germé dans la tête de plusieurs Chandlerois.

«Je trouvais qu’il faisait trop pitié, alors je me suis dit : ''je vais faire un GoFundMe pour récolter des sous'' et mon amie, Marie-Pier, a décidé d’embarquer avec moi», raconte Mme Cormier.

La campagne de financement éclair n’aura duré que quelques heures. Les organisateurs souhaitaient initialement récolter 5000 $. Mais comme les dons affluaient de partout, c’est plutôt 6000 $ qui ont été amassés.

«On lui a acheté son quadriporteur. On lui a acheté une veste de marque Ski Doo, une tuque et des mitaines. On lui a remis 1000 $ en chèque pour des bris de son quadriporteur», raconte Sabrina.

Pour ceux qui le côtoient, le sourire de M. Grenier en dit long.

«Tu vois qu’il est heureux. Tu vois que ça change une vie. Déjà, là, juste le voir aller avec son triporteur au centre d’achat... On lui a donné à midi, à midi et demi il était déjà parti avec», mentionne Christopher Lemieux.

Le principal intéressé était plus ou moins au courant de cette collecte de fonds, mais aujourd’hui, il est amplement reconnaissant.

«Ouais, un beau cadeau», sourit l’homme, contemplant son quadriporteur.

Si le cadeau fait plaisir à Régis Grenier, il enchante d’autant plus la communauté.

«C’est une bonne joie de le voir de même. On est bien content de notre petit village», dit fièrement M. Lemieux.

Nouvellement équipé, Régis Grenier peut maintenant vaquer à ses occupations plus rapidement et avec plus d’autonomie.

- Avec les informations de Louis-Philippe Morin, CHAU-CIMT