Une hausse de taxes de 21 % sème la grogne dans une petite municipalité de l’Estrie

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, des municipalités ont décidé de geler l’avis d’imposition de leurs citoyens en 2021 et la plupart ont décrété une légère hausse.

Mais c'est loin d'être le cas à Ogden, une petite municipalité de 742 habitants située en bordure du lac Memphrémagog et de la frontière canado-américaine, en Estrie. Le conseil municipal a voté à la mi-décembre une hausse de taxes moyenne de 21 %, ce qui a soulevé la grogne des citoyens.

Le rôle d’évaluation municipal renouvelé cette année, une première en six ans, a fait en sorte que les prix des propriétés dans la municipalité ont grimpé en flèche, en moyenne de 21 %. Mais le taux de taxation n’a pas été ajusté en conséquence lors de l’adoption du budget.

Le conseiller municipal Michael Sudlow fait partie de la minorité d’élus qui étaient contre cette augmentation. «La hausse moyenne est de 21 %. Mais pour certains propriétaires ça peut aller jusqu’à 70 %, même au-delà de 100 % pour certains terrains. Ce n’est pas concevable.»

Les citoyens ont été mis au fait de la situation par des conseillers municipaux.

«Une chance! Sinon, le conseil aurait profité du fait que les séances sont à huis clos pour nous en passer une», s’est exclamé le citoyen François Lévesque en entrevue avec TVA Nouvelles.

«Je n’en reviens pas que le conseil ait pu accepter une hausse démesurée comme celle-là, a-t-il ajouté. Dans les municipalités avoisinantes, on parle de 0,5 % à 3 % d’augmentation, pas 21 %!»

«C’est aberrant! Et ce n’est même pas justifié! La municipalité a des surplus, je ne comprends pas que le conseil ait pu aller dans cette direction-là», a mentionné Louis Martin, résident d’Ogden depuis 20 ans.

Devant la contestation populaire, le conseil municipal mené par le maire Richard Violette fait marche arrière.

«Nous avons été à l’écoute des citoyens et j’étais moi-même mal à l’aise avec cette hausse. Nous allons présenter le lundi 1er février un taux de taxation ajusté beaucoup plus raisonnable et qui fera, je pense, l’affaire des contribuables. Je ne peux pas révéler le taux avant lundi, mais je peux vous dire que je suis à l’aise avec ce qu’on va présenter», a indiqué le maire Violette.

Michael Sudlow évite de divulguer le taux de taxation révisé, se contentant de dire que «ce n’est pas encore satisfaisant, mais c’est beaucoup mieux».