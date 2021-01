Virus: d’où viendra la prochaine pandémie?

Cela fait près d’un an que la pire pandémie depuis un siècle fait rage à travers le monde. Malgré tout, il y a des lueurs d’espoir. Nous arrivons tout près de la fin de la deuxième vague d’infections à la COVID-19 et les vaccins qui nous protégeront contre cette maladie font leur apparition. Or nous devons rester vigilants, puisque les scientifiques croient qu’une autre pandémie se produira au cours de notre vie. Voici les prochaines grandes menaces qui nous attendent du côté des microbes.

Avec la COVID-19, nous avons été confrontés à six nouvelles maladies infectieuses importantes au cours des 20 dernières années: le SRAS, le MERS, le virus Ebola, la grippe aviaire et la grippe porcine. Certains agents pathogènes se déplacent plus lentement que d’autres. Par exemple, l’Ebola se propage via les fluides corporels, les norovirus par les aliments et l’eau contaminée, le Zika par les piqûres d’insectes. En revanche, les virus respiratoires comme celui de la grippe se propagent rapidement par la toux, les éternuements et les exhalations... et peuvent désormais voyager à travers le monde en moins d’une journée.

Comme la COVID-19 l’a montré, un seul virus suffit à mettre la société à genoux. C’est pourquoi il est important de traquer le prochain virus pandémique avant qu’il se répande aux quatre coins de la planète.

Un monde de virus

Pour chaque étoile connue dans l’univers, on compte 10 millions de virus sur la Terre. Heureusement, la vaste majorité d’entre eux ne nous affecte pas. Or certains représentent une menace qu’il faudra continuellement combattre. Par exemple, le virus de la grippe cause une «pandémie» annuelle. Il affecte chaque année les gens durant leur saison froide dans l’hémisphère sud et ensuite dans l’hémisphère nord. Grâce aux vaccins, nous avons appris à vivre avec!

La grippe aviaire et la grippe porcine, pour leur part, sont très menaçantes, car elles sont entièrement nouvelles. Les virus qui causent ces maladies respiratoires sont en constante évolution chez les oiseaux, les porcs et d’autres animaux. Ces types de grippe pourraient fort bien devenir pandémiques au cours des prochaines années.

Les bactéries résistent

Les virus ont causé les pires pandémies de l’histoire, mais les bactéries ont aussi démontré leur capacité impressionnante à rendre de nombreux humains malades. Les bactéries sont des organismes unicellulaires qui peuvent se reproduire et s’adapter très rapidement. La peste noire, qui a tué plus de 30 % de la population de l’Europe au Moyen ge, a été causée par la bactérie Yersenia pestis. Elle s’est propagée à travers le vieux continent à cause de mauvaises conditions hygiéniques et l’absence de soins de santé.

Depuis les dernières décennies, la résistance grandissante de bactéries aux traitements antibiotiques fait craindre des vagues d’épidémies mortelles. Ces superbactéries sont, avec raison, sous haute surveillance. Les champignons s’adaptent Avec les changements climatiques et le réchauffement de la température mondiale, on craint que les maladies fongiques se multiplient.

En effet, certains champignons semblent s’adapter rapidement à des environnements toujours plus chauds, ce qui leur donne l’occasion d’envahir l’organisme humain. Cela semble être le cas de Candida auris, un champignon pathogène apparu récemment qui a une forte tendance à devenir épidémique. Une infection à Candida auris est difficile à traiter, car elle offre une résistance aux antifongiques.

Les maladies fongiques tuent pour l’instant plus d’un million de personnes chaque année.

Un système complexe

La pandémie du coronavirus nous a offert une précieuse leçon: il y a de graves conséquences à ne pas respecter les écosystèmes qui nous gardent en vie. Elle nous a rappelé que la Terre est un grand système complexe où tout est interconnecté, que la déforestation et la destruction de divers habitats fauniques ne se font pas sans conséquence. Bien au contraire, elles contribuent à la prolifération de maladies infectieuses, c’est-à-dire la création de conditions favorables aux attaques par des virus, des bactéries, des champignons et des parasites. Les zoonoses, ces maladies infectieuses qui passent des animaux aux humains, sont particulièrement menaçantes. Elles sont le résultat de l’empiétement de l’humain sur la nature. Même lorsque la pandémie actuelle sera maîtrisée, le risque qu’une autre épidémie se répande à travers le monde demeurera élevé.

Comment se défendre

-Tant que les gens demeurent vigilants face à la pandémie actuelle, en portant un masque, en évitant les foules à l’intérieur, en gardant leurs distances physiques et en se lavant les mains, les risques qu’une nouvelle pandémie s’ajoute à celle-ci demeurent bas.

-Notre capacité de développer et de produire des vaccins doit s’améliorer. La plupart des producteurs cultivent leurs vaccins dans des œufs, un processus qui prend des mois. Un saut technologique est nécessaire: des groupes travaillent sur des plateformes de production rapide comme les cellules de plantes ou d’insectes, plutôt que les œufs.

-Pour la lutte aux superbactéries, des scientifiques travaillent sur une solution de rechange aux antibiotiques: des virus mangeurs de bactéries appelés bactériophages.

-Les tests utilisés pour diagnostiquer la COVID-19 pourraient être modifiés rapidement pour détecter les nouveaux pathogènes. Une société développe déjà un test en mesure de vérifier la présence de quatre virus respiratoires différents en un seul prélèvement nasal.

-La déforestation et l’empiètement effréné sur les habitats fauniques doivent cesser. Les zones de protection de la nature sauvage et de la biodiversité devront, selon l’ONU, atteindre 30 % de la terre ferme et des océans de notre planète si nous souhaitons empêcher l’éclosion de pandémies à répétition venant des animaux.