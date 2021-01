À 10 ans, ses actions GameStop lui rapportent des milliers de dollars

Un élève de cinquième année a vu sa tirelire se remplir d’un seul coup lorsqu’il a récupéré l’investissement que sa mère lui avait fait dans des actions GameStop.

Le jeune Jaydyn Carr, 10 ans, et sa mère ont raconté à plusieurs médias américains comment ses 10 actions dans l’entreprise de revente de jeux vidéo lui ont fait gagner plus de 3000 dollars.

En décembre 2019, Nina Carr, avait décidé d’offrir à son fiston 10 actions de GameStop achetées 6,19 dollars chacune comme cadeau pour la fête de Kwanzaa (une fête des Afro-Américains qui se tient pendant une semaine du 26 décembre au 1er janvier).

La femme avait imprimé un diplôme pour expliquer à l’enfant qu’il possédait un tout petit bout de la compagnie où il aimait aller acheter des jeux usagés.

La mère de famille tenait, du même coup, le sensibiliser à l’«ujamaa», un concept tanzanien de politique de développement social et économique et un des principes du Kwanzaa.

Mme Carr a expliqué au San Antonio Express News qu’elle avait ensuite installé une application sur son téléphone et ordinateur pour surveiller le cours de l’action.

Ça a été toute une surprise en milieu de semaine quand elle a constaté que le cours de l’action avait augmenté de manière exponentielle après que des millions de petits investisseurs aient pariés contre les avis d’au moins deux fonds spéculatifs.

«Tout à coup, j’ai entendu "ding, ding, ding, ding, ding". J’ai attrapé mon téléphone et j’ai vu que l’action était à 351 dollars. Je me suis dit, "c’est impossible, je les ai achetées à six dollars"», a-t-elle raconté.

Elle a aussitôt sorti son fils de son cours virtuel pour lui demander ce qu’il voulait faire de ses actions.

«J’ai essayé de lui expliquer que c’était quelque chose d’exceptionnel. Je lui ai dit "tu veux continuer ou bien vendre?"»

Jaydyn a décidé de vendre ses actions et a empoché 3200 dollars, un retour de plus de 5000% sur l’investissement initial.

«J’étais sous le choc, mais très énervé en même temps», a expliqué l’enfant

Il a précisé qu’il avait décidé de garder 2200 dollars pour lui et qu’il allait investir le 1000 dollars restant dans des actions de Roblox, un jeu vidéo multijoueur en ligne destiné aux enfants et adolescents qui devrait être entré en bourse dans les prochaines semaines.

«L’investissement à long terme est important parce que c’est comme ça que j’ai pu récupérer cet argent», a-t-il dit.