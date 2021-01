Convention collective: entente de principe chez VIA Rail

VIA Rail a conclu samedi une entente de principe avec 2400 de ses travailleurs qui étaient sans convention collective depuis plus d’un an.

L’accord concerne les syndiqués d’Unifor, ce qui englobe entre autres des préposés à l'entretien, du personnel de service à bord, des chefs, des agents de vente et des employés au service à la clientèle.

Si elle est approuvée par les membres, la nouvelle convention collective sera en vigueur pour les deux prochaines années.

«Mes félicitations vont aux membres et aux comités de négociation qui se sont adaptés aux négociations en ligne pendant la pandémie, et qui sont restés déterminés à parvenir à une entente équitable pour tous les membres alors que VIA Rail est confrontée à des défis vraiment sans précédent», a commenté par communiqué Jerry Dias, président national d'Unifor.

La société ferroviaire connaît en effet une période difficile, alors que les répercussions de la pandémie se font sentir sur l’achalandage. Cet été, le transporteur avait d’ailleurs annoncé la mise à pied de 1000 de ses employés.

Rappelons que cette crise a suivi celle de février dernier, quand les blocages de chemin de fer en soutien à la Première nation Wet'suwet'en de Colombie-Britannique avaient déstabilisé l’industrie pendant plusieurs semaines.

Face à toute cette agitation, la partie patronale et Unifor avaient convenu de repousser les négociations au dernier trimestre de l’année 2020, a expliqué VIA Rail, qui s’est aussi réjouie d’avoir finalement pu trouver un terrain d’entente avec le syndicat.

La précédente convention collective est échue depuis le 31 décembre 2019 et les pourparlers avaient débuté deux mois auparavant.

Pour finalement en arriver à une entente, le recours à des médiateurs nommés par le fédéral aura été nécessaire.

«Cette entente représente la fin d'une longue ronde de négociation où l'équipe de négociation a mis les priorités des membres au premier plan. Je suis fier de recommander son adoption», s’est réjoui Zoltan Czippel, président de la section locale 100 d’Unifor.

Les détails de la nouvelle convention ne seront rendus publics qu’après la ratification. Les employés seront appelés à se prononcer «dans les prochaines semaines», a-t-on fait savoir du côté du syndicat.