Elle gagne 60 millions $ grâce au rêve de son mari

Une femme de Toronto a mis la main sur le gros lot de 60 millions $ grâce à un rêve de son mari.

Deng Pravatoudom achète depuis deux décennies des billets de loterie avec la combinaison dont son mari rêvait il y a près de 20 ans.

C’est finalement en décembre que la patience de la femme de 57 ans a porté ses fruits, alors qu’elle a empoché le gros lot, a fait savoir lundi la Ontario Lottery and Gaming (OLG).

Mère de deux enfants, la femme avait de plus perdu son emploi en raison de la pandémie de COVID-19. C’est son mari qui lui a annoncé la nouvelle.

«Je n’y croyais pas en premier. J’étais tellement heureuse que j’en pleurais», a déclaré Mme Pravatoudom lors d'une fête virtuelle où on lui a présenté le chèque. Je vais acheter une maison, puis si c'est autorisé après la pandémie, je vais parcourir le monde.»

La quinquagénaire a immigré du Laos avec ses 14 frères et sœurs en 1980. Depuis de décennies, elle et son mari ont travaillé fort pour soutenir leur famille.

««Ma famille a été parrainée par une église locale et parce que nous n'avions rien. Je suis reconnaissante du grand soutien qu'elle nous a apporté au fil des ans», a-t-elle raconté.

«Mon mari et moi avons travaillé de longues heures comme ouvriers pendant plus de 40 ans, essayant de sauver ce que nous pouvions pour notre famille. En raison de la pandémie que j'ai été licenciée au printemps dernier, cet argent nous rendra certainement la vie beaucoup plus facile», a-t-elle ajouté.

En plus de voyager, Deng Pravatoudom a l’intention de s’acheter des bijoux, payer ses dettes et gâter ses enfants.