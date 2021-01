Fondation Mira: explosion des demandes pour devenir famille d'accueil

L’engouement pour les chiens au Québec a été si puissant que même la fondation Mira a vécu «une déferlante» de demandes de la part de personnes désirant devenir famille d’accueil, alors que des organismes pour la défense des animaux ont aussi été pris d’assaut.

L’organisme, dont la mission est de fournir des chiens-guides et chiens d’assistance à des personnes handicapées, produit environ 325 chiots par année, selon son directeur général, Nicolas St-Pierre. Ces chiens restent avec leurs familles d’accueil pour une période pouvant aller jusqu’à 18 mois.

«On a eu une déferlante de demandes, souligne M. St-Pierre, qui dit avoir été surpris par la quantité d’appels qui entraient dans les bureaux de l’organisme. Dans le coin du mois de mars et avril, ça a été incroyable».

Mira a dû cesser d’ajouter des noms sur la liste d’attente «par respect pour les familles», qui auraient dû patienter très longtemps avant d’accueillir un petit compagnon à quatre pattes à la maison.

Et la situation est loin de s’être améliorée depuis le début du confinement. En ce moment, une personne qui souhaiterait être sur la liste d’attente devrait patienter «entre huit et neuf mois avant qu’on la rappelle pour savoir si elle est intéressée». Il y aurait ensuite un autre délai de près de deux mois avant de pouvoir obtenir un chiot.

Des files à l’extérieur

Le constat est le même du côté de la SPA de Québec, où plus de 2400 animaux ont été adoptés en 2020. Il s’agit d’une hausse «considérable» d’environ 20 % en comparaison «avec une année normale, où environ 2000 animaux trouvent une famille», constate le directeur général de l’organisme, Félix Tremblay.

Photo Didier Debusschère

Ce dernier a été témoin de scènes qu’il n’avait jamais vécues auparavant. « [On a vu] des gens qui font la file à 6 h du matin devant la porte de la SPA parce qu’on a des chatons à l’adoption, alors que l’adoption ouvre à 10 h ».

Adoptions rapides

Le temps nécessaire à l’adoption d’un animal s’est aussi rétréci dans les derniers mois et pas seulement à Québec.

La SPCA de Montréal s’en est rapidement aperçue. «La durée moyenne de séjour en refuge a été très, très brève. Bonne nouvelle, même nos animaux un petit peu plus difficiles à faire adopter [...] sont partis plus vite», résume la directrice générale de la SPCA de Montréal, Élise Desaulniers.

«Dès qu’on a mis des animaux sur le site, on a reçu et on reçoit encore beaucoup de demandes pour tous les types d’animaux», ajoute-t-elle.

À Québec, Félix Tremblay a vécu la même réalité. «En 2019, un chat avait passé cinq mois à l’adoption. [...] Cette année, le record du plus long temps passé à l’adoption doit se compter en jours, dans le pire des cas, ça doit se compter en semaines».

Combien ça coûte ?*

Coûts annuels d’entretien estimé**

Chaton entre 1662 $ et 2143 $

Chat adulte entre 2105 $ et 2184 $

Chat âgé entre 2306 $ et 2423 $

Chiot entre 2527 $ et 3358 $

Chien adulte entre 2500 $ et 3120 $

Chien âgé entre 3084 $ et 3704 $

*Excluant le coût d’achat de l’animal.

**Le coût d’entretien associé à un chat varie si l’animal est gardé à l’intérieur ou s’il va à l’extérieur.

Source : Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux