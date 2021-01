Jake Allen devant le filet

Le gardien du Canadien Jake Allen sera envoyé dans la mêlée pour affronter les Flames de Calgary, ce samedi, au Centre Bell.

• À lire aussi: Latendresse excité par ses débuts à TVA Sports

Il s’agira pour Allen d’un premier départ à domicile dans l’uniforme du Tricolore.

En deux matchs à l’étranger cette saison, l’athlète natif du Nouveau-Brunswick est invaincu, ayant présenté une moyenne de buts alloués de 2,01 et un taux d’efficacité de ,907.

«On veut s’assurer qu’on utilise un bon gardien que nous sommes allés chercher, ce qui donne la possibilité à notre autre gardien de se reposer», a justifié l’entraîneur-chef du Canadien Claude Julien.

Malgré ce choix, Julien a convenu qu’il aurait été facile d’utiliser Carey Price lors des deux matchs contre les Flames. Or, l’entraîneur a mis les choses en perspective en rappelant que le CH jouera quatre parties en six jours lors de la prochaine semaine, soit entre le 1er et le 6 février.

«On ne veut pas qu’un gardien soit trop longtemps sans jouer en le limitant à regarder les matchs», a ajouté Julien.Markstrom de retour

Dans le camp des Flames, le gardien Jacob Markstrom devrait justement reprendre sa place devant le filet, lui qui avait cédé le passage à son auxiliaire David Rittich lors du match de jeudi que le Tricolore a gagné par le pointage de 4 à 2.

En vue du match de ce samedi, le Canadien gardera la même formation à l’attaque de même qu’en défensive. Devant le désir avoué des Flames de présenter du jeu plus physique, Julien n’a pas bronché.

«On va garder notre concentration sur ce qu’on doit faire pour gagner le match», a-t-il dit, tout en reconnaissant que ses joueurs allaient être en mesure de répondre si les Flames tentent de jouer du coude.

La partie vous sera présentée sur les ondes de TVA Sports et sur TVA Sports direct dès 19h.