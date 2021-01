Latendresse excité par ses débuts à TVA Sports

Comme à l’époque où il jouait, l’ancien attaquant du Canadien de Montréal Guillaume Latendresse insiste sur l’importance d’être «bien préparé», mais il compte également s’amuser dans son nouveau rôle d’analyste lors des matchs du Tricolore au réseau TVA Sports.

Latendresse sera présent dès samedi lors de la partie entre le CH et les Flames de Calgary. On le verra pendant l’avant-match, durant les entractes, mais aussi après les rencontres à “Dave Morissette en direct”.

«Je veux analyser, mais avec une certaine légèreté, on va essayer de s’amuser», a indiqué Latendresse, lorsque joint au téléphone, vendredi.

Âgé de 33 ans et père de deux enfants, Latendresse est un homme bien occupé. La possibilité d’avoir du plaisir vient au sommet de ses critères quand vient le temps d’accepter un nouveau projet.

Ce contrat à TVA Sports, il l’a négocié avec une clause bien spéciale, être en compagnie de son fidèle compagnon Maxim Lapierre, avec qui il a lancé le podcast «La Poche Bleue» et ses nombreux produits dérivés.

«Maxim et moi, on veut rester le plus authentiques possible, a-t-il souligné. On veut casser le tabou que les joueurs de hockey ne sont pas accessibles. Nous sommes des gars du peuple.»

À sa demande, Latendresse se retrouve impliqué à TVA Sports uniquement lors des matchs du Canadien.

«Je ne cherchais pas à revenir à la télévision à tout prix, mais c’était important pour moi que ce soit pendant les matchs du Canadien, je suis très chanceux de gagner ma vie avec le hockey», a formulé celui qui est aussi directeur général et directeur du programme de développement avec les Riverains du Collège Charles-Lemoyne, au niveau midget AAA.

«Des gars d’équipe»

À TVA Sports, Latendresse retrouve Lapierre, mais aussi Louis Jean et Dave Morissette, entre autres.

«Dave, c’est un méchant bon jack, c’est un gars d’équipe. En fait, tous ceux avec qui je serai à TVA Sports, ce sont des gars d’équipe», a indiqué Latendresse.

Des gars d’équipe avec qui, il en est persuadé, il aura beaucoup de plaisir.

