Michel Rabagliati récompensé pour «Paul à la maison»

Onze ans après avoir remporté le Prix du public pour l’album Paul à Québec, le bédéiste Michel Rabagliati voit son travail récompensé à nouveau. Il vient de mettre la main sur le Prix de la série de la 48e édition du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême pour Paul à la maison.

Il s’agit d’un deuxième Fauve pour le bédéiste québécois. Il est le seul québécois à avoir été décoré à deux occasions par ce prestigieux festival de bande dessinée qui se déroule dans le Sud-Ouest de la France.

• À lire aussi: Bande dessinée: «Paul à la maison» sur la courte liste d’Angoulême

• À lire aussi: Grande Bibliothèque: les titres québécois très empruntés en 2020

• À lire aussi: «Paul à la maison» de Michel Rabagliati en compétition à Angoulême

Michel Rabagliati, qui était en nomination pour le Prix du Public France Télévisions, avec Paul à la maison, ne s’attendait pas à remporter cet honneur.

«Je ne l’ai pas vu venir pantoute. Je suis bien content et c’est l’fun. C’est un prix qui est un encouragement pour le travail que j’ai fait durant 21 ans. Je vois que mon travail est pris au sérieux et qu’il est apprécié», a-t-il lancé, lors d’un entretien téléphonique.

Ce Fauve récompense une œuvre qui fait partie d’une série de plus de trois volumes. Il est remis à un album faisant partie d’une série et que l’on retrouve dans la sélection officielle. Ce qui était le cas avec Paul à la maison.

Un petit feu d’artifice

Neuvième tome de la série, Paul à la maison aborde le deuil sous ses multiples formes. Paul est séparé, sa fille décide de partir vivre en Angleterre et sa mère ne va pas bien.

«Juste faire partie de la sélection officielle est quelque chose de génial. Ce qui m’est arrivé avec les albums Paul au parc, Paul à Québec et Paul à la maison», a-t-il ajouté.

Le bédéiste ne se précipitera pas à la SAQ pour s’acheter une caisse de champagne et célébrer.

«Les prix, c’est bien cool, mais c’est comme un petit feu d’artifice qui passe vite. J’apprécie, mais je continue à travailler, et mon plaisir, c’est d’avoir l’énergie de travailler et de me sentir bien lorsque je raconte des histoires», a-t-il indiqué.

Michel Rabagliati est conscient que les retombées entourant ce prix pourraient être intéressantes.

«Les prix d’Angoulême suscitent beaucoup de curiosité et d’intérêt chez les lecteurs. Le fait qu’il va y avoir un autocollant sur l’album, ça fait une différence dans les librairies. Ça fait vendre le livre, il n’y a pas de doutes», a-t-il fait remarquer.

La suite

Michel Rabagliati est amusé par ce prix parce qu’il ne considère par les neuf tomes de «Paul» comme faisant partie d’une série.

«Il ne s’agit pas d’une série traditionnelle avec des personnage récurrents comme les Dalton, Rantanplan, Astérix et Obélix. Mes personnages ne reviennent pas d’album en album. Les livres ne sont pas numérotés, ils ont une pagination différente et ce ne sont pas des aventures», a-t-il dit.

Les bédés de Michel Rabagliati connaissent du succès en France. Un succès différent du phénomène au Québec.

«Ça marche bien. Il y a, en France, des centaines et des centaines d’auteurs de bandes dessinées et des dizaines et des dizaines d’éditeurs. Ça se bouscule. On retrouve un bassin de 70 millions de lecteurs, ce qui est dix fois plus qu’ici», a-t-il précisé.

Le bédéiste se sent, en période de pandémie et de confinement, dans une sorte de préretraite.

«J’essaie de profiter de ce temps d’arrêt qui est bien spécial. J’essaie de me rapprocher de moi-même, de regarder ce que je veux dans la vie et du rythme de travail que je veux avoir maintenant. Je peux relaxer et penser faire autre chose aussi», a-t-il dit.

Michel Rabagliati ne sait pas s’il va poursuivre sa « série ». Il a envie d’un livre plus écrit, avec plus de texte et moins de dessins.

«Je regarde la forme que cela pourrait prendre. C’est vraiment embryonnaire pour l’instant», a-t-il fait remarquer.