Temps durs pour les agents de bord

La décision du gouvernement Trudeau de demander aux compagnies aériennes de suspendre les vols à partir du Canada vers les Caraïbes et le Mexique jusqu’à la fin avril porte un autre coup dur aux agents de bord.

• À lire aussi: «Le début de la fin» pour certaines compagnies aériennes

• À lire aussi: Tout ce qu’il faut savoir sur les nouvelles règles

Depuis le début de la pandémie, la réduction de la fréquence des vols et la recommandation du gouvernement fédéral d’éviter les voyages essentiels a causé la suppression de nombreux postes d’agents de bord ou la diminution de leurs heures chez plusieurs transporteurs aériens canadiens.

Chez Air Transat, par exemple, on comptait, avant la pandémie, 1950 agents de bord. Ce nombre passera à zéro dans quelques jours puisque le transporteur aérien a annoncé la suspension de toutes ses opérations jusqu’au 30 avril.

«C’est très préoccupant parce que Air Transat, étant un des transporteurs francophones les plus importants hors France, au Canada, en Amérique, de le laisser à l’agonie comme ça et de risquer de perdre une compagnie de qualité qui offre des services en français, et puis, le silence du gouvernement est absolument incompréhensible», affirme Dominic Levasseur, président de la composante d’Air Transat du SCFP.

Pour le professeur au département de management et technologie de l’UQAM, Mehran Ebrahimi, les compagnies aériennes n’ont pas eu d’autre choix que d’accéder à la demande du gouvernement Trudeau.

«Les compagnies aériennes sont dans un tel état, je dirais de dégringolade qu’ils ne peuvent pas s’opposer vraiment et puis elles font toutes sortes de coopération. Les compagnies, il ne faut pas les diaboliser, elles ont tout essayé pour survivre», déclare-t-il.