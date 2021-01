Un anti-masque disjoncte complètement dans un dépanneur

Un anti-masque a piqué une vive colère dans un dépanneur de Toronto quand le propriétaire lui a poliment demandé de se couvrir le visage.

Dans les images tirées de la caméra de surveillance, on voit l’homme en question se mettre à tout briser autour de lui, alors le commerçant, lui, fait preuve d’un calme olympien face à cette agressivité.

Avant de prendre la poudre d’escampette, le client en crise est même allé jusqu’à pousser la caisse enregistreuse, rattrapée in extremis par le commerçant avant qu’elle ne tombe au sol.

Le propriétaire du dépanneur Mr. Smoke and Variety, situé dans le quartier North York, a confié au site torontois BlogTo qu’il avait perdu une journée et demie de revenus à cause de cet événement, survenu mardi en pleine après-midi.

Ce dernier a aussi expliqué qu’il avait d’abord gentiment demandé à l’homme de mettre son masque, en vertu du règlement municipal.

Puis, le client lui a montré quelque chose sur son cellulaire, la preuve selon lui qu’il avait une exemption médicale pour ne pas porter le couvre-visage.

«Je me suis dit: "Je comprends, vous n'avez pas à porter de masque, vous devez juste vous couvrir le visage pour que les autres clients se sentent à l'aise"», a relaté le propriétaire, qui a suggéré à l'homme de mettre sa chemise sur sa bouche et son nez afin de ne pas gêner les autres clients.

Or, il ne semble pas avoir digéré ce conseil.

«Il y a littéralement eu un 10 secondes où il m’a juste regardé. Et puis, il a craqué», s’est remémoré le propriétaire.

Selon le «Toronto Sun», les policiers n’avaient toujours pas mis la main au collet de ce contrevenant, samedi.