Un homme arrêté après une longue poursuite policière à Gaspé

Une chasse à l’homme s’est terminée par l’arrestation d’un individu dans la vingtaine, vers midi, samedi, à Gaspé.

Au départ, le suspect n’aurait pas respecté la distance sécuritaire en frôlant un policier qui avait arrêté un conducteur à Grande-Vallée.

Pris en chasse, l’homme a refusé de s’arrêter et a roulé à une vitesse entre 90 km/h et 110 km/h dans un secteur connu pour ses nombreuses courbes et pentes raides.

Rendu à Rivière-au-Renard, le chauffard a freiné brusquement et le policier a dû effectuer une manœuvre d’évitement pour éviter la collision et dépasser le jeune homme.

«Le véhicule du suspect a embouti l'arrière du véhicule patrouille et l'a endommagé sérieusement», précise la porte-parole de la SQ, Béatrice d’Orsainville. Des policiers en renfort ont localisé l’individu à Saint-Majorique, quelque 20 kilomètres plus loin.

«Le tapis à clous a été déployé et le véhicule du suspect a roulé dessus. Il a continué sa route et a terminé dans un terre-plein au centre-ville de Gaspé», a ajouté l’agente.

En tout, le chauffard a parcouru près de 100 kilomètres avant d’être arrêté.

L’homme conduisait sans permis et était recherché en vertu de divers mandats.

Le chauffard devrait comparaître lundi au palais de justice de Percé, et pourrait être accusé de conduite dangereuse, délit de fuite et entrave au travail des policiers.

Une enquête a été lancée.