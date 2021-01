12,5 millions $ pour l’innovation des PME

Près de 375 nouvelles entreprises pourront participer au projet d’accompagnement du Mouvement des accélérateurs d’innovation du Québec (MAIN) grâce à un appui financier de Québec de 12,5 millions $.

Le projet Service d’accompagnement pour PME innovantes et technologiques (PMEit) permet notamment la mise en commun de réseaux d’accélérateurs et d’incubateurs de la province.

«C’est le genre d’initiative que l’on doit soutenir pour aider les entrepreneurs dans un contexte de relance économique», a ainsi déclaré samedi par communiqué le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon.

«C’est un levier efficace pour accélérer les investissements, augmenter le chiffre d’affaires des entreprises accompagnées et faciliter leur accès au financement. Grâce à la grande mobilisation du milieu, nous pouvons les propulser toujours plus loin, et ce, au bénéfice de l’économie de toutes les régions», a également ajouté Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Depuis son lancement en 2017, 171 PME ont pu bénéficier de cet accompagnement, permettant la création de près de 500 emplois et l’accroissement de leur chiffre d’affaires