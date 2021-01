Brésil : nouvelles manifestations contre Bolsonaro

Des centaines de personnes ont à nouveau participé dimanche à des rassemblements et à des manifestations dans plusieurs villes brésiliennes afin d’exiger la destitution du président Jair Bolsonaro, critiqué pour sa gestion de la pandémie qui a déjà fait plus de 223 0000 morts dans son pays.

Environ 200 personnes se sont regroupées sur l’avenue Eixo Monumental, dans le centre de Brasilia, portant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Bolsonaro out » ou « Impeachment now », tandis qu’un convoi de dizaines de voitures a exprimé son soutien en klaxonnant.

AFP

« En raison de cette mauvaise gestion, nous nous retrouvons avec plus de 220 000 morts, ça suffit avec Bolsonaro, destitution maintenant », a déclaré à l’AFP Ruth Venceremos, une drag queen et militante LGBT.

Le système de santé de Manaus, la capitale de la province de l’Amazonas, s’est effondré il y a deux semaines après l’augmentation du nombre des cas de virus. Le manque d’oxygène dans les hôpitaux a conduit au transfert de plus de 350 patients vers d’autres États.

AFP

Certains experts affirment que la crise s’est en partie produite à cause d’un nouveau variant du coronavirus — plus contagieux — qui a été détecté en Amazonie, mais de nombreux Brésiliens tiennent le gouvernement pour responsable des retards dans la prise de mesures.

AFP

Le gouvernement Bolsonaro est critiqué pour les erreurs dans la gestion de la crise sanitaire et pour le retard dans la vaccination, qui a commencé il y a deux semaines avec seulement 12,8 millions de doses de deux vaccins (le chinois CoronaVac et le britannique d’AstraZeneca), dans un pays de 212 millions d’habitants.

Le président Bolsonaro a également mis en doute l’efficacité des vaccins et critiqué les mesures de distanciation sociale.