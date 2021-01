Des soins plutôt que des maisons pour ainés, tranchent les Québécois

Les Québécois estiment dans une écrasante majorité que le gouvernement devrait chercher à améliorer les soins offerts aux aînés plutôt qu'à investir dans le développement des maisons pour aînés.

Selon un sondage de la firme CROP dévoilé dimanche matin par la Centrale de syndicats du Québec (CSQ), 83 % des Québécois estiment que les ressources devraient aller en priorité à l'amélioration des services de santé offerts aux aînés dans les établissements déjà existants, contre 17 % qui jugent que le développement de nouvelles maisons des aînés devrait avoir préséance.

Ce résultat démontre, aux yeux de la CSQ, que les priorités de la Coalition Avenir Québec ne sont pas les bonnes.

«La population semble avoir compris que ces maisons des aînés sont très belles sur papier, mais qu'elles se comparent à un mirage puisqu'elles ne permettront pas de répondre aux problèmes beaucoup plus grands vécus dans les établissements actuels», a clamé la présidente de la CSQ, Sonia Éthier, par communiqué.

Selon elle, les maisons pour aînés profiteront seulement à une poignée de chanceux, tandis que les autres aînés devront continuer à composer avec les conditions qui prévalent en CHSLD.

«Quand on sait à quel point on manque cruellement de ressources dans les établissements actuels, il y a de quoi s'inquiéter quant à l'obstination d'un gouvernement à créer un réseau à deux vitesses pour l'hébergement des personnes aînées et les employés du réseau de la santé», a d'ailleurs souligné la présidente de la Fédération de la santé du Québec (FSQ-CSQ), Claire Montour.

Le sondage a été mené en ligne après de 1000 Québécois du 2 au 10 décembre dernier.