Héros des Britanniques, Captain Tom, 100 ans, hospitalisé pour la COVID-19

Le capitaine Tom Moore, un ancien combattant centenaire devenu le héros des Britanniques après avoir collecté une somme record pour le service de santé en pleine pandémie, a été hospitalisé dimanche après avoir été à son tour contaminé par le coronavirus, a annoncé sa famille.

«Ces dernières semaines, il était soigné pour une pneumonie et il a été déclaré positif à la COVID-19 la semaine dernière», a précisé sa fille Hannah sur Twitter.

«Il était à la maison avec nous jusqu'à aujourd'hui, quand il a eu besoin d'une aide supplémentaire pour respirer», a-t-elle ajouté.

Il a été admis à l'hôpital de Bedford (centre de l'Angleterre), mais ne se trouve pas en soins intensifs, a-t-elle poursuivi, disant espérer son retour à la maison «dès que possible».

«Captain Tom», qui a participé à la Seconde Guerre mondiale, avait réussi l'exploit de recueillir la somme sans précédent de 33 millions de livres (environ 57,8 millions $ canadiens) - homologuée par l'académie Guinness - en accomplissant à petits pas, muni de son déambulateur, 100 tours de son jardin du Bedfordshire avant son centième anniversaire, le 30 avril 2020.

Cette collecte de fonds record avait commencé modestement, quand il s'était lancé le défi d'obtenir 1000 livres pour des associations liées au service public de santé, le NHS, en première ligne dans la lutte contre le coronavirus.

Les messages de prompt rétablissement ont rapidement afflué.

«Mes pensées sont avec @CaptainTomMoore et sa famille. Vous avez inspiré toute une nation et je sais que nous vous souhaitons tous un plein rétablissement», a tweeté le premier ministre Boris Johnson.

Le chef de l'opposition travailliste, Keir Starmer, l'a qualifié d'«inspiration pour tous pendant la crise».

Aujourd'hui âgé de 100 ans, l'ancien combattant avait été nommé colonel à l'occasion de son anniversaire, qui avait pris des allures de célébrations nationales. Il a en outre été anobli par la reine Elizabeth II en juillet dernier à la demande de Boris Johnson, qui l'avait qualifié de «trésor national».

L'histoire de Tom Moore et l'afflux de dons qu'il a généré avaient mis du baume au coeur des Britanniques, dont le pays est le plus endeuillé d'Europe par le coronavirus avec plus de 106 000 morts.