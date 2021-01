Le Défi 28 jours sans alcool commence demain

Le Défi 28 jours sans alcool prend une allure particulière cette année puisque la pandémie a poussé plusieurs Québécois à consommer davantage.

Selon le plus récent sondage d’Éduc’alcool, 20% des consommateurs ont admis prendre plus d’alcool depuis le début de la pandémie.

Ce défi, qui a lieu du 1er au 28 février, est donc une occasion de rappeler les bienfaits d’une modération de la consommation d’alcool.

«Chez les consommateurs très modérés, on peut remarquer une amélioration de la mémoire, une amélioration de la concentration, une augmentation de l’énergie qu’on va avoir pour faire nos journées, on va voir une plus belle humeur on va avoir plus de facilité à contrôler notre poids parce que veut, veut pas, l’alcool ce sont des calories liquides qui sont facilement ingérées», explique la Dre Marianne Lemay, médecin de famille.

Afin de marquer le coup d’envoi de ce défi lancé par la Fondation Jean Lapointe, Fabien Cloutier et Julie Ringuette animent «28 jours ensemble», une grande fête diffusée à TVA le 31 janvier à 21h.