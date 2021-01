Vite à la Cour suprême svp

Durant trois jours, du 1er au 3 février, le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles va consulter plusieurs experts sur le projet de loi C-7, sur l'aide médicale à mourir. À moins d’un mois du 3e délai accordé par la Cour supérieure, soit celui du 26 février.

D’un côté, c’est fort bien.

D’un autre côté, il y aurait beaucoup mieux à faire, au nom de la compassion et de la clarté juridique optimale à atteindre le plus tôt possible.

Ce qui serait beaucoup mieux? C’est que le procureur général du Canada, David Lametti, demande dès maintenant l’avis de la Cour suprême sur le projet de loi C-7 et d'autres questions connexes. En moins d’un mois, c’est là mon espoir, la Cour suprême du Canada (CSC) donnerait son avis.

Sans cet avis de la CSC, on consultera au Comité sénatorial, on passera au vote aux Communes, le projet de loi sera adopté et, aussitôt, la valse des contestations judiciaires reprendra. Malheureusement. Sans gagnant. Loin de trop de souffrants.

Tout cela est de grande actualité et d’une énorme importance. Plus de 800 personnes canadiennes décèdent chaque jour. Au moins 24 000 proches en sont touchés. Lors d’un seul décès, environ une quinzaine de soignants sont concernés et touchés, soit environ 12 000 soignants. Toutes ces personnes sont tellement plus que des chiffres, tellement plus que des statistiques.

Comment ne pas espérer que le procureur général du Canada, David Lametti, intervienne au plus tôt, même dès lundi matin, avant les travaux du Comité sénatorial? Plaçant les finissants de la vie au cœur et au centre de ses interventions. Honorant davantage ainsi la compassion, la solidarité, le libre-choix, le respect, la dignité. Secondant tellement mieux les proches et les soignants, par une clarté juridique optimale.

Yvon Bureau

Travailleur social

Québec