Afrique du Sud: arrivée des premiers vaccins contre la Covid

L'Afrique du Sud, pays le plus touché du continent par l'épidémie de coronavirus, a reçu lundi sa première cargaison très attendue de vaccins contre la COVID-19, selon les images retransmises par la télévision publique SABC.

Cette arrivée va permettre le début d'une campagne de vaccination de masse, qui ciblera en priorité le personnel de santé.

Les autorités prévoient à terme de vacciner d'ici la fin de l'année au moins 67% de la population, soit environ 40 millions de personnes.

La télévision publique SABC a montré le président Cyril Ramaphosa à l'aéroport international O.R Tambo réceptionnant, sous une pluie battante, un million de doses du vaccin britannique Oxford-AstraZeneca, produit en Inde, tout juste sorties des soutes d'un avion.

Les injections au personnel de santé commenceront d'ici environ deux semaines, après le passage du vaccin par une nécessaire quarantaine et des procédures réglementaires et de vérification de qualité.

Avec au moins 1,45 million d'infections recensées et plus de 44.000 décès, l'Afrique du Sud affiche le pire bilan en terme de nombres de cas et de décès sur le continent africain.

Mais le pays n'a pas encore commencé à vacciner sa population, déclenchant des critiques sur la lenteur de l'approvisionnement et sur l'absence de stratégie.

Le ministre sud-africain de la Santé Zweli Mkhize a annoncé ce weekend avoir réservé 20 millions de doses du vaccin Pfizer/BioNTech contre le COVID-19, qui viennent s'ajouter à 22,5 millions déjà commandés auprès d'autres fournisseurs (dont Oxford-AstraZenaca).