Aide médicale à mourir: un dernier cadeau pour Caroline Gauthier

Elle en avait rêvé toute sa vie. Quelques heures avant de recevoir l’aide médicale à mourir, dimanche soir, la Matanaise Caroline Gauthier a reçu les vidéos de trois membres des Backstreet Boys, qui se sont personnellement adressés à elle pour souligner son courage.

Caroline Gauthier avait ému le Québec en racontant son histoire à Gino Chouinard, à Salut, Bonjour!, le 29 janvier. La jeune femme d’à peine 35 ans, atteinte d’un cancer du sein incurable, avait choisi de mettre fin à ses souffrances ce dimanche, grâce à l’aide médicale à mourir.

À l’émission, l’animateur lui a fait jouer le vidéoclip I Want It That Way, des Backstreet Boys, de grandes idoles qui «ont toujours eu une place dans [sa] vie», confiait-elle.

Photo d'archives, Mathieu Bélanger

Son témoignage émouvant, résilient et courageux s’est rendu jusque dans la sphère artistique. Plusieurs personnes sur Twitter, entre autres, ont interpellé le groupe avec son histoire.

Mais une attachée de presse du milieu culturel, Narimane Doumandji, a eu l’idée de demander l’aide de Sonia Benezra, sachant que l’animatrice avait conservé un lien très étroit avec les membres du groupe, après avoir contribué à l’essor de leur carrière au Québec au début des années 1990. Le temps pressait: c’était vendredi soir.

L’animatrice a directement envoyé un courriel à Howie Dorough et à sa gérante, qui se sont dits touchés par l’histoire de Caroline Gauthier. «Il a accepté tout de suite» de lui enregistrer une vidéo, raconte Sonia Benezra, à l’autre bout du fil.

Photo d'archives, WENN

Juste à temps

Finalement, Howie a convaincu ses confrères Kevin Richardson et A.J. McLean de faire de même. Résultat: quelques heures avant de partir, les vidéos se sont rendues juste à temps sur le téléphone de Caroline.

«Je suis tellement désolé que tu aies eu à prendre cette décision, lui a dit Kevin Richardson. Je comprends ce que vous vivez. Mon père est décédé en 1991 (après une bataille contre le cancer) et j’ai perdu un de mes meilleurs amis la semaine dernière. Je t’envoie de l’amour, de la lumière, des énergies positives. Je sais qu’il y a quelque chose au-delà de cette dimension. Que Dieu te bénisse. On se voit de l’autre côté.»

«Toute ma vie, j’ai rêvé de ça», a laissé tomber la jeune femme, en larmes, dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux.

«Ébranlée», mais «heureuse»

À l’autre bout du fil lundi, Sonia Benezra se disait ébranlée par le départ de Caroline Gauthier, mais heureuse d’avoir pu lui apporter cette immense joie.

«J’ai fait ce que mon cœur m’a dit de faire, et ce sont eux qui ont répondu à l’appel. [...] Ils n’oublient pas leurs fans et trouvent ça formidable.»

«Je suis tellement ravie pour elle, mais j’ai beaucoup de peine, a-t-elle ajouté. C’était son dernier gros rêve. De pouvoir lui offrir, et qu’elle soit comblée par quelque chose de tellement simple – mais pas évident –, c’est une leçon pour tout le monde. [...] J’aurais préféré lui offrir un miracle, mais ce n’est pas entre nos mains.»

Photo courtoisie, Jean-Philippe Dumont

Dimanche soir, c’est avec une chanson du groupe qu’elle est partie pour son dernier voyage. «C’est entourée d’amour, paisible, main dans la main avec son papa et bercée par la musique des BSB que notre héroïne a été, tout en douceur, rejoindre sa maman. N’oubliez pas, la magie, elle existe quand vous y croyez!» pouvait-on lire sur sa page Facebook, lundi matin.