Plusieurs nouvelles ont retenu l’attention de nos équipes de journalistes à travers la province. Voici en quelques secondes ces nouvelles qui font jaser chez vous.

À Rimouski, les équipes de déneigement de la Ville se préparent à une deuxième grosse tempête en une semaine.

À Sainte-Marie, en Beauce, l’entreprise Bimbo Canada investit 10 millions de dollars dans son usine Vachon pour la construction d'un imposant mur de près d'un kilomètre de long et de plus de 3 mètres de hauteur.

À Trois-Rivières, plus de 300 professionnels de la santé et gestionnaires de milieu de garde ont signé une lettre adressée au premier ministre et au ministre de la Famille pour réclamer des masques à visière transparente.

À Sherbrooke, les centres de don sont fermés en raison de la pandémie de COVID-19. Les employés doivent jeter les objets qui sont quand même laissés par des donateurs.

