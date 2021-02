Condamnations internationales après le coup d'État au Myanmar

Le coup d'État perpétré au Myanmar par l'armée, qui a arrêté la cheffe de facto du gouvernement civil Aung San Suu Kyi et d'autres dirigeants, a entraîné une pluie de condamnations à travers le monde.

• À lire aussi: Portrait : Aung San Suu Kyi ou le destin tumultueux du Myanmar

• À lire aussi: Myanmar : le comité Nobel « scandalisé » par le coup d’État

• À lire aussi: Coup d'État au Myanmar, Aung San Suu Kyi arrêtée

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne «fermement» l'arrestation par l'armée d'Aung San Suu Kyi et d'autres dirigeants politiques. Avec «la déclaration du transfert de tous les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires aux militaires», c'est «un coup dur (porté) aux réformes démocratiques au Myanmar».

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira d'urgence mardi matin pour se pencher sur la situation dans ce pays.

Les militaires birmans «sont coupables d'une attaque contre une démocratie émergente et le peuple», a accusé Thomas Andrews, le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l'homme au Myanmar, parlant d'«ombre épaisse planant une fois de plus» sur ce pays.

La diplomatie chinoise appelle les acteurs politiques birmans à «régler leurs différends dans le cadre de la Constitution et des lois afin de maintenir la stabilité politique et sociale».

«La communauté internationale doit parler d'une seule voix pour exiger de l'armée birmane qu'elle rende immédiatement le pouvoir», a réagi le président Joe Biden, menaçant de réimposer des sanctions.

«Nous espérons un règlement pacifique de la situation, en conformité avec la loi en vigueur, via la reprise d'un dialogue politique et le maintien du développement socio-économique durable du pays», a déclaré la diplomatie russe.

Le président du Conseil européen Charles Michel réclame «la libération immédiate» des personnes arrêtées, appelant à respecter le résultat des élections.

Le peuple birman «veut la démocratie. L'UE est avec lui», a tweeté le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian dénonce «une remise en cause inacceptable du processus démocratique» et réclame la «libération immédiate et sans condition» d'Aung San Suu Kyi et de tous les autres responsables politiques arrêtés, appelant «au strict respect des résultats des élections».

Le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas demande aux «militaires de libérer immédiatement les membres du gouvernement et du Parlement arrêtés» et de reconnaître le résultat des élections.

La diplomatie italienne souhaite «la libération immédiate» de tous les responsables arrêtés et que le résultat des élections soit «respectée».

Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez demande «la libération immédiate de toutes les personnes arrêtées et le rétablissement du processus démocratique».

- «Il est clair que les problèmes du pays ne seront pas réglés par un coup d'État militaire», a estimé le chef de la diplomatie finlandaise Pekka Haavisto.

- La ministre suédoise des Affaires étrangères Ann Linde appelle l'armée à «respecter l'État de droit».

Le premier ministre britannique Boris Johnson réclame la libération des «dirigeants civils arrêtés» dont Aung San Suu Kyi, ajoutant sur Twitter : «le vote de la population doit être respecté».

L'ambassadeur de Birmanie à Londres a été convoqué par les autorités britanniques.

«L'État de droit et le processus démocratique doivent être respectés», selon le ministère indien des Affaires étrangères qui fait part de sa «profonde inquiétude».

Le ministère japonais des Affaires étrangères exhorte «l'armée nationale à rétablir rapidement le système politique démocratique».

«Nous appelons l'armée à respecter l'État de droit, à régler les différends par des mécanismes légaux et à libérer immédiatement tous les dirigeants (politiques) issus de la société civile et les autres personnes détenues illégalement», a déclaré la ministre australienne des Affaires étrangères Marise Payne.

Le chef de la diplomatie suisse Ignazio Cassis, dont le pays avait aidé en juin à la signature d'un code de conduite par les partis birmans pour des élections pacifiques et une campagne électorale équitable, appelle à «une reprise immédiate du dialogue».

Le gouvernement turc, lui-même cible d'une tentative de putsch en 2016, «condamne fermement la prise de pouvoir par l'armée birmane», selon le ministère des Affaires étrangères qui espère que cela «ne va pas faire empirer la situation des Rohingyas musulmans vivant dans de dures conditions au Myanmar».

Le Canada, par la voix de son chef de la diplomatie Marc Garneau, a appelé «l'armée (...) à libérer toutes les personnes détenues dans le cadre de cette opération et à mettre fin immédiatement à toutes les entraves au processus démocratique».

«En tant que voisin immédiat et amical, nous aimerions voir la paix et la stabilité au Myanmar», souligne le ministère des Affaires étrangères du Bangladesh, pays qui accueille des centaines de milliers de réfugiés rohingyas arrivés de Birmanie.

Le ministère singapourien des Affaires étrangères exprime sa «sérieuse inquiétude», espérant que toutes les parties feront «preuve de retenue».

Le comité Nobel norvégien s'est dit «scandalisé» par le coup d'État au Myanmar et par l'arrestation d'Aung San Suu Kyi, la lauréate du prix Nobel de la paix en 1991, et de plusieurs autres dirigeants, dont il a réclamé la «libération immédiate».