Contrat pour CAE afin de produire des assainisseurs d’air

L’entreprise montréalaise CAE a conclu une entente afin de mettre au point et d’assembler des assainisseurs d’air pouvant être utilisés pour combattre la COVID-19.

L’entreprise spécialisée dans la simulation a signé un contrat avec la compagnie PYURE, qui a certifié sa technologie dans un laboratoire indépendant aux États-Unis.

Ensemble, ils vont créer la prochaine génération d’assainisseurs d’air. CAE prévoit en produire 55 000 la première année.

«Les assainisseurs d’air PYURE sont utilisés dans les hôpitaux, les cabinets de médecins et de dentistes, les centres de soins pour personnes âgées, les entreprises de haute technologie et les écoles aux États-Unis», explique CAE par voie de communiqué.

CAE va également équiper ses installations et simulateurs avec cette technologie qui «reproduit la façon dont les rayons du soleil assainissent l’environnement extérieur en générant de façon sécuritaire des radicaux hydroxyles et des oxydants organiques et en les diffusant à l’intérieur», fait savoir Jean-François Huc, chef de la direction de PYURE.

Une étude réalisée par un laboratoire américain en biosécurité conclut que cet assainisseur d’air élimine 99% des particules de SARS-CoV-2 dans l’air en 20 minutes et à 100% au bout de 80 minutes.

Ce contrat permettra à la montréalaise de conserver une centaine d'emplois ici en plus d’aider dans la lutte contre la pandémie.