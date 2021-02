Déconseillé de retarder la deuxième dose de vaccin

Avec l’arrivée de ces nouveaux variants du virus de la COVID-19, la conseillère scientifique en chef du Canada déconseille de retarder l’injection de la deuxième dose de vaccin.

«C'est vraiment faire une expérimentation dont on ne connaît pas vraiment l'aboutissement. Certainement, on n'est pas sûr si ça va être efficace contre le virus prédominant, mais en plus de ça, dans une situation où vous avez le virus qui circule et que vous avez une immunité qui est incomplète, ça peut être un terrain fertile pour le développement de toutes sortes de variants», explique Mona Nemer.

Elle précise que la mutation du virus fait partie du cycle normal. «Certains de ces changements n'aboutissent à rien et les variants vont disparaître d'eux-mêmes. Mais d'autres pourraient devenir plus intéressants pour le virus», ajoute-t-elle.

Les variants comme ceux venant du Royaume-Uni et de l’Afrique du Sud sont plus contagieux. D’autres variations pourraient permettre au virus de survivre aux médicaments et aux vaccins.

Deux vaccins ont été approuvés au Canada et d’autres sont en voie de l’être. Le pays a misé sur une stratégie plus diversifiée.

«Par exemple, l'AstraZeneca, ce vaccin, on doute maintenant qu'il soit très efficace pour les personnes âgées. D'autres, des vaccins ARN, ne sont pas compatibles avec les gens qui ont peut-être certains problèmes immunitaires», précise Dre Nemer.

En plus de Pfizer et Moderna, Ottawa suit les développements pour trois autres vaccins : AstraZeneca qui devrait être autorisé cette semaine, Johnson et Johnson et Novavax.

«Alors, je crois d'ici quelques semaines, on a va quand même avoir l'autorisation de cinq vaccins», assure-t-elle.

Les retards de livraisons ont déçu de nombreuses personnes, mais la conseillère scientifique assure que ce n’est qu’un petit pépin et que le Canada obtiendra éventuellement ses doses.

«Entretemps, il faut continuer d'être prudents, de respecter les mesures de santé publique, et surtout, pour les gouvernements et les corporations et les commerces, d'utiliser tous les outils qu'on a à notre disposition» demande-t-elle.