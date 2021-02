Des conditions de vie inacceptables à Manawan

Plusieurs communautés autochtones du Québec vivent dans des conditions que la plupart des Québécois jugeraient inacceptables.

C’est le cas, par exemple, de plusieurs Atikamekw de la réserve de Manawan, dans Lanaudière.

Ainsi Manon Ottawa vit avec trois autres familles dans une maison insalubre, où plusieurs ont développé des problèmes respiratoires.

«Un petit bébé est arrivé au mois de décembre. C’est toujours inquiétant pour moi de penser que lui aussi va probablement avoir un problème respiratoire», explique-t-elle en entrevue à TVA Nouvelles.

Neuf personnes sur dix habitent dans des HLM qui appartiennent au conseil de bande de Manawan.

Même ceux qui travaillent ont des difficultés à trouver un logement convenable.

«Tous les matins, il fait froid dans la maison. Alors il faut qu'on ouvre les calorifères au maximum», fait savoir Frédérik Tequado dont la maison a été endommagée par la glace.

«Pour le conseil, c'est l'autofinancement qui était en cause par rapport au manque de logements dans la communauté», indique le chef du conseil de bande, Sipi Flamand.

La réserve essuie actuellement des pertes financières de près de trois millions de dollars.

«Je me sens abandonnée. J'aimerais que ma maison soit réparée. J'aimerais avoir des gens qui viennent réparer ma maison (...)On n'a pas d'argent pour réparer les loyers. Et nous ne sommes pas propriétaires», lance Manon Ottawa.