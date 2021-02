Des dons mal avisés se retrouvent aux poubelles

Le magasin et le comptoir de collecte d'Estrie-Aide sont fermés temporairement à cause de la COVID-19, mais l'organisme retrouve chaque matin des dons laissés devant la porte.

À cause des intempéries, de l’humidité et du vandalisme, presque tout le matériel se retrouve à la poubelle.

Lundi matin, devant la porte de l’entrepôt d’Estrie-Aide à Sherbrooke, se trouvait un ramassis d’objets pêle-mêle. Pourtant, devant l’édifice, on retrouve plusieurs panneaux d’affichage indiquant que les dons d’objets ne sont pas acceptés pendant que l’organisme est fermé.

«C’est comme ça chaque matin depuis trois semaines. Notre magasin est fermé comme tous les autres commerces non essentiels. Alors comme il n’y a pas de marchandise qui sort et que notre entrepôt est plein, nous ne pouvons pas accepter de dons actuellement», explique le directeur général, Marc Gingras.

M. Gingras explique que seulement quelques objets seront gardés : «Tout ce qui a pris l’humidité ou l’eau doit être envoyé au site d’enfouissement, il n’y a rien à faire avec ça. Même si les gens mettent ça dans des sacs, ils se font ouvrir par des personnes qui cherchent à trouver quelque chose.»

«Ça nous coûte de l’argent envoyer ce matériel-là au site d’enfouissement et c’est mauvais pour l’environnement, sans compter le transport des camions qui est aussi néfaste, ça a beaucoup plus d’impacts qu’on pense», signale le coordonnateur de la production à Estrie-Aide, Loïc Beaucher.Marc Gingras rappelle la marche à suivre pour ceux qui voudraient faire un don.

«Les vêtements et des souliers peuvent être déposés dans les cloches bleues qu’il y a un peu partout dans la ville, on continue de les récolter trois fois par semaine. Pour le reste, on demande aux gens de bien vouloir attendre notre réouverture avant de venir porter leurs dons.»